Derfor holdes Johaug-verdier hemmelig

Mengden clostebol som ble målt i kroppen til Therese Johaug (28) forblir en hemmelighet inntil videre.

I går innstilte påtalenemnda i Antidoping Norge på 14 måneders utestengelse av den norske langrennsstjernen.

Samtidig ble det sagt at mengden av det forbudte stoffet clostebol målt i 28-åringens kropp, samsvarer med forklaringen om at hun fikk det i seg gjennom bruk av en krem på leppen.

Men leder for nemnda, Anstein Gjengedal, ville ikke gå ut med hvor store mengder man faktisk har målt. Han mener en offentliggjøring av clostebol-nivået bare vil føre til ytterligere spekulasjoner idet media kontakter medisinsk personell for å få verdiene vurdert.

– Det hadde selvsagt vært interessant å se hvilke verdier det er snakk om, sier Tomas Pettersson til VG.

Han er profilert sportskommentator i den svenske avisen Expressen, og tar et forbehold om at han ikke kjenner vanlig praksis i slike saker i Norge.

– Dersom det er som Johaug og hennes apparat sier, så bør det ikke være noen grunn til å holde dette skjult, mener Pettersson.

VG har også vært i kontakt med andre profilerte kilder som mener clostebol-nivået bør gjøres kjent umiddelbart, for å dempe spekulasjonene.

Anstein Gjengedal har imidlertid ingen planer om å lette på sløret med det første: Konsentrasjonen av clostebol målt i Johaugs kropp 16. september, blir derimot kjent når domsutvalget i Norges Idrettsforbund skal behandle saken hennes, forteller han i dag.

Det skjer trolig i siste halvdel av januar 2017.

– Så langt vi kan se, er det et samsvar mellom konsentrasjonen av et forbudt stoff og forklaringen om at det er inntatt en medisin. Ytterligere detaljer hører hjemme i domsbehandlingen. Vi ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt enkeltbevis der saken står i dag, sier Gjengedal.

– Har dere gjennomført egne medisinske tester for å komme frem til denne konklusjonen?

– Nei, vi har forhørt oss med medisinsk personell, som også har kunnskap om doping, og som sier at konsentrasjonen kan samsvare med medisinbruk, sier lederen av påtalenemnda i Antidoping Norge.

Therese Johaug vil rekke OL med snaut to måneders klaring dersom hun faktisk idømmes 14 måneders utestengelse. I går ønsket imidlertid ikke apparatet rundt henne om hun vil akseptere en slik straff.

Mens advokat Christian B. Hjort vil argumentere for at 28-åringen bør slippe utestengelse, mener flere juridiske eksperter VG har vært i kontakt med at 12 måneder er det aller laveste Johaug kan håpe på.

Risikoen for at WADA eller FIS vil anke en utestengelse på 14 måneder er også til stede. I så fall er OL i 2018 i spill for Therese Johaug.