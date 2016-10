De er Therese Johaugs nye støtteapparat

Kjæreste, advokat og manager: Denne trioen forsøker å lose Therese Johaug (28) gjennom den pågående dopingkrisen.

Det har gått to og en halv uke siden nyheten eksploderte i norsk offentlighet: Johaug hadde testet positivt på det anabole steroidet clostebol. Nå risikerer hun flere års utestengelse fra langrennssporten.

– Livet ble snudd på hodet i løpet av ett minutt. Det har vært vanvittig krevende og vanvittig tungt, fortalte Johaug til VG torsdag i forrige uke.

Hun hadde gruet seg til å møte media, og var sterkt preget av den alvorlige saken hun har hengende over seg. Den spe stemmen sprakk flere ganger. Tårene lå på vent i øyekroken.

– Det er voldsomt



Bak henne satt støttespillerne. De som passer på 28-åringen som – skyldig eller ikke – opplever sitt livs krise.

– Det er selvfølgelig viktig å ha et apparat rundt seg, og støtte seg til i en slik situasjon som Therese er i nå, sier Johaugs advokat, Christian B. Hjort, til VG.

Han er én av tre personer i det som omtales som «kjernegruppen» rundt Johaug. De to andre er manager Jørn Ernst og kjæresten Nils Jakob Hoff.

Ernst har jobbet tett på Johaug i seks år. Det han nå opplever, er noe helt annet enn hva han har vært med på tidligere: I løpet av de 14 første dagene etter at dopingskandalen ble kjent, ble det publisert over 8000 saker om Therese Johaug i Norge og Sverige.

MANAGER: Jørn Ernst møter pressen i forbindelse med pressekonferansen hvor den positive dopingprøven ble gjort kjent den 13. oktober. Foto: Terje Bringedal , VG

– Det er voldsomt. Det plinger hele tiden, 20 timer i døgnet. Spørsmålene handler i stor grad om å få Therese til å stille opp i ulike settinger, forteller han til VG.

Ernst holder tett, daglig dialog med advokat Hjort. Et par ganger om dagen snakker han også med Therese Johaug selv.

I 28-åringens ferske «støtteapparat» befinner også kjæresten seg. Da seks medier fikk syv minutter hver med Johaug i forrige uke, var det Nils Jakob Hoff som tok regien i det lille møterommet på Holmenkollen Park hotell.

OL-roeren fra Rio fungerte også som tidtaker for å sørge for at ingen «stjal» mer tid enn avtalt på forhånd. Etterpå omtalte han de siste par ukene som «vanvittig brutalt».

– Jeg har gjort det enhver mann ville gjort: Jeg støtter den lille jenten som står der og gråter på skulderen min, fortalte han til TV 2.

Johaug: – Jeg har fått ufattelig mye kjærlighet

I bakgrunnen i det lille møterommet satt også Sølvi Westlie, som har jobbet med «merkevaren Johaug» for manager Jørn Ernst. Skistjernens sponsorer har foreløpig støttet 28-åringen. Men VG vet at konkrete sponsorer ser det som sannsynlig at de vil trekke seg ut dersom det ender med domfellelse av Johaug.

At Therese Johaug har vært langt nede de siste ukene, er hevet over enhver tvil.

Hun skal ha fått hjelp av idrettspsykolog Britt Tajet-Foxell fra Olympiatoppen.

– Jeg vet ikke hvor mye de har snakket sammen, foruten at det har vært en dialog der. I tillegg har skiforbundet frem til nå vært støttende. Det samme kan man naturligvis si om både familie og venner, sier Jørn Ernst.

Overfor VG avslører Johaug at hun blir såret når folk ikke tror på forklaringen hennes. Hun fikk i seg clostebol via en leppekrem kjøpt i Italia, forteller hun. Og medisinen fikk hun fra tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen.

Men om noen tror 28-åringen kan ha kjøpt kremen selv, så opplever Johaug i det store og hele støtte fra befolkningen som sådan.

– Jeg har fått ufattelige mye kjærlighet at det norske folk når jeg trener, er på butikken og i byen. Det er det norske folket som har fått meg gjennom denne prosessen, sier hun.

STØTTESPILLERNE:

JØRN ERNST, manager: Har jobbet med Johaug siden 2010. Tar seg av kommersielle avtaler, sponsorer, utvikling av merkevaren og mediehåndtering.

NILS JAKOB HOFF, kjæreste: Johaug gir toppidrettsutøveren, som deltok i Rio-OL, mye av æren for at hun har kommet seg gjennom krisen. Forholdet mellom de to ble bekreftet i november 2014.

CHRISTIAN B. HJORT, advokat: Advokat med møterett for Høyesterett og som hovedsakelig jobber med økonomiske straffesaker, deriblant Acta-saken, Ruter-saken og Siemens-saken.Hjort var også advokaten til kulestøteren Georg Andersen som testet positivt ett VM-sølv i Tokyo i 1991.

BRITT TAJET-FOXELL, psykolog: Tidligere fysioterapeut som utdannet seg til kognitiv psykolog i Storbritannia. Også tilsatt som psykolog ved The Royal Ballett i London. Tilknyttet Olympiatoppen.

FAMILIE OG VENNER: Resten av det norske landslagsmiljøet har uttrykt tydelig støtte til Therese Johaug. Det samme har lillebroren Karstein og resten av familien hennes i Dalsbygda.