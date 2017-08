CAS trakk frem dette dopingvarselet i Johaug-dommen

Therese Johaug foretok ikke en «helt vanlig» sjekk av innpakningen til salven hun skal ha fått av landslagslege Fredrik Bendiksen. Det ser ut til å være en viktig årsak til den skjerpede CAS-dommen.

I begrunnelsen for å dømme den norske langrennsstjernen til 18 måneder utestengelse – fem måneder lengre enn den domsutvalget i Norges idrettsforbund ga henne – står det at dommerpanelet har «merket seg» at Johaug «failed» – lot være – å ta en helt vanlig sjekk av innpakningen.

– Ellers ren dop-historikk

Idrettens voldgiftsrett understreker videre at den «ikke bare» hadde en innholdsfortegnelse der det framgikk at salven inneholdt et forbudt middel (det anabole steroidet clostebol), men at den også var merket med en tydelig doping-advarsel.

Disse utelatelsene resulterte i et brudd på antidoping-reglene som ikke er forenlig med en ellers ren antidoping-historikk, skriver Court of Arbitration for Sport (CAS) i sin begrunnelse og pressemelding tirsdag formiddag.

I oktober i fjor bekreftet Therese Johaugs advokat Christian B. Hjort at daværende landslagslege Fredrik Bendiksen hadde gitt henne hele pakningen inneholdende tuben med Trofodermin.

– Slik hun husker det mottok hun pakken fra Bendiksen med hans anvisning om hvordan hun skulle bruke kremen og med forsikringer om at kremen ikke inneholdt forbudte stoffer. Hun har vært klar på at hun ikke la merke til noe varselskilt. Hadde hun gjort det, hadde hun jo ikke brukt kremen, sa Hjort til VG for snart ett år siden – før han la til:

– Det vesentlige her er at Therese Johaug mottok forsikringer fra en spesialist på området om at dette var et rent produkt, samt anvisninger på hvordan hun skulle bruke det. Hun la ikke merke til noe varselskilt.

Legen: Leste ikke vedlegget

Johaug brukte først én krem som ikke fungerte på hennes solbrente leppen, før hun fikk utdelt Trofodermin av Bendiksen. Den inneholdt det anabole steroidet clostebol, som ga utslag på dopingprøven.

At hun mottok kremen i pakken med pakningsvedlegg kom ikke frem på pressekonferansen før Johaugs advokat komme med sine opplysninger.

Både Therese Johaug og tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen sa at de aldri så advarselen på emballasjen rundt salven – den legen skal ha kjøpt på apoteket i Livigno i Italia.

– I alle pakninger som blir utlevert slik er det et pakningsvedlegg. Jeg leste ikke pakningsvedlegget som sådan, jeg leste på esken, uttalte Bendiksen under pressekonferansen.