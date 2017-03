CAS: Lover Johaug-avklaring før neste sesong

Therese Johaug (28) er skuffet over at dopingsaken er anket. Nå tror voldgiftsretten i Lausanne at det blir en avklaring i løpet av fire-fem måneder – og i hvert fall før neste sesong.

Det sier generalsekretæren i CAS, Matthieu Reeb, i et intervju med NRK.

Det har tidligere blitt antydet at det vil gå minst et halvt år innen Johaug-saken blir avgjort. Nå sier Reeb:

– Jeg føler meg sikker på at det kommer en avgjørelse innen fire-fem måneder, i hvert fall før neste sesong.

Langrennssesongen starter midt i november.

– Det er viktig for Therese at det kommer en avklaring så fort som mulig, sier hennes manager Jørn Ernst til VG.

Hvis dommen på 13 måneder, som domsutvalget i Norges idrettsforbund kom til, blir stående, er Therese Johaug ferdigsonet til den 18. november og får dermed med seg hele 2017/18-sesongen.

Men ifølge CAS har FIS (det internasjonale skiforbundet) bedt om en fornuftig forlengelse av dommen. Dersom dommerne i CAS er enige med FIS, er det et spørsmål om Johaug rekker OL i Sør-Korea i februar 2018.

Det er FIS som har anket saken til CAS, som er den øverste rett i internasjonale idrettssaker.

NRK har også spurt CAS-sjefen om muligheten for at høringen i Lausanne vil gå for åpne dører, noe Johaugs advokat Christian B. Hjort har gått inn for. Han innrømmer at noe slikt sitter langt inne.

– Da må alle partier være enig. Det er ikke lett, sier han til NRK.

Det betyr at blant annet FIS må være enig i at saken går for åpne dører.

Trolig vil tre dommere avgjøre Johaugs skjebne. Én av dem velges av apparatet rundt Johaug. En annen dommer velges så av juristene til FIS. Deretter skal disse dommerne i fellesskap finne frem til en tredje dommer som skal lede arbeidet.

De tre dommerne velges fra en «pool» i CAS, bestående av over tre hundre kvalifiserte jurister fra hele verden.

CAS opplyste i en pressemelding sist uke at de allerede er i gang med prosedyrene rundt saken. I første omgang skal de innhente skriftlige forklaringer fra partene, deretter blir det etter alt å dømme en høring, og så må partene vente på en avgjørelse fra dommerne.