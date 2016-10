CAS-dommen som kan ødelegge for Johaugs VM-drøm

ULLEVAAL/DOHA (VG) En CAS-dom fra 2005 er ikke god lesning for Therese Johaug. Der ble en italiensk svømmer (17) dømt til ett års utestengelse etter bruk av Trofodermin.

I det som, etter det VG kjenner til, er den eneste clostebol-saken som er tatt opp til Idrettens voldgiftsrett (CAS, idrettens øverste juridiske organ), blir en 17 år gammel ikke-navngitt svømmer til slutt dømt til ett års utestengelse.

Ekstern lenke: Her er CAS-dommen

KREMTUBENE: Her er de to kremene Therese Johaug brukte på leppen. Den øverste tuben som heter Trofodermin var den som inneholdt stoffet Clostebol. Foto: , SKIFORBUNDET

Akkurat som Therese Johaug hadde hun brukt kremen Trofodermin, og akkurat som Johaug ble det funnet spor av det anabole stoffet clostebol i urinprøven.

Den italienske svømmeren (17) forklarte at hun hadde brukt kremen mot en hudinfeksjon mellom to av tærne sine. Johaug skal ha smurt kremen på leppene etter å ha blitt solbrent.

Men dommen mot den italienske svømmeren kan felle Johaugs drøm om VM-gull i Lahti i februar.

Den danske dopingeksperten Rasmus Damsgaard heller også kaldt vann i blodet på de som håper Johaug får en mild dom:

«Clostebol er et anabolt steroid og om det blir funnet i urinen, så gir det trolig fire års utestengning ifølge WADAs regelverk (om utøveren ikke har hatt sanksjoner tidligere), skriver Damsgaard i en epost til SVT.

Vil være veiledende



Avdelingsleder Britha Røkenes i Antidoping Norge bekrefter overfor VG at tidligere dommer vil legge føringer, slik som at en høyesterettsdom skaper såkalt presedens for senere saker i «sivil» jus.

– Ingen saker er like. Så det er ikke direkte sammenligningsgrunnlag. Men det er klart, det er viktig for oss å innhente praksis, særlig fra CAS, og internasjonale saker. Det er en del av vår oppgave, sier Britha Røkenes til VG.

– Men det er ikke vi som skal ta stilling til det. Det er det først påtalenemnden og deretter domsutvalget. Vi ønsker å dokumentere saken så godt som mulig for å få en riktig avgjørelse, presiserer hun.

Vesentlig forskjell



En vesentlig forskjell fra Johaugs sak til tenåringssvømmeren, er imidlertid at svømmeren fikk kremen av sin mor, uten å konferere med lege.

I CAS-dommen kommer det eksplisitt frem at en av grunnene til at hun ikke kunne få nedsatt objektivt ansvar er at «hun påførte Trofodermin uten råd fra doktor».

På den andre siden fikk 17-åringen støtte fordi «hun ikke var erfaren i internasjonale konkurranser», for at hun «stolte på morens råd» og fordi «mengden clostebol som ble funnet var veldig lav og påførselen av Trofodermin ikke hadde noe prestasjonsfremmende effekt».

Også i Johaugs tilfelle ble det kommunisert fra Antidoping Norges medisinske Per Wiik Johansen at verdiene av det anabole steroidet var lave og samsvarte med at det er påført som krem.

CAS tok FINA-dommen til følge, og endte på ett års utestengelse.

Noe medhold ga de imidlertid til svømmeren. Hun fikk medhold i at suspensjonen skulle begynne fra 30. september, da hun ble utestengt, og ikke 9. desember, da hun fikk dommen.

Tatt for samme stoff - la opp



For tre år siden ble den italienske syklisten Stefano Agostini (27) tatt for det samme stoffet som Therese Johaug. 20. september 2013 annonserte Det internasjonale sykkelforbundet UCI at Agostini var utestengt i 15 måneder, frem til 20. november 2014.

Han forklarte at han hadde utslett på en rompeballe, og spurte moren til råds. Hun anbefalte ham Trofodermin. Agostini nektet først å godta den strenge dommen, men etter syv måneder orket han ikke å kjempe lenger og avsluttet karrieren. Agostinis sak gikk altså ikke til CAS.

– Ikke direkte sammenlignbare



Den norske idrettsjuristen Gunnar Martin Kjenner er også tydelig på at tidligere dommer i rettslig sammenheng vil veie tungt. Dommen på ett års utestengelse fra 2005 vil spille inn, mener han.

– Men det at det henholdsvis er en lege og en mor som har står bak rådene i de to sakene, gjør at de ikke er direkte sammenlignbare. Dommen fra 2005 vil da ikke veie like tungt, sier Kjenner.

Han befant seg i Qatar da VG pratet med ham torsdag kveld. Konfrontert med at Therese Johaug fikk kremen fra den norske landslagslegen, sier juristen:

– Det har betydning og kan være formildende at hun har fått råd fra en kvalifisert person hun hadde tillit til.