Bjørgen vurderte karrierestopp etter Johaug-saken

HOLMENKOLLEN (VG) Marit Bjørgen (36) erkjenner at hun har lurt på om det er verdt å gå på langrenn etter at hun fikk vite om den positive dopingprøven til Therese Johaug.

– Det er helt uvirkelig. Det har vært tøft, og det har vært tungt og tøft å se hvordan Therese har hatt det, sier Marit Bjørgen foran den samlede norske og svenske pressen som har møtt opp på Holmenkollen.

Sammen med Ingvild Flugstad Østberg møtte hun pressen dagen etter at Therse Johaugs positive dopingprøve ble kjent.

Bakgrunn: Johaug tatt for doping

– Det er først og fremst en vanvittig kjedelig og trist sak. Jeg får så vondt av Therese og Fredrik (lege), og unner ingen å ha det så vondt som vi har sett at Therese har hatt det, sier Ingvild Flugstad Østberg.

De to var tydelig preget, og stemmene var på bristepunktet ved flere anledninger.

Svensk kommentator: Virker ikke å ha jukset med vilje - men to års utestengelse lyder rettferdig

Bjørgen forteller at de først fikk vite om Therese Johaugs positive dopingprøve onsdag kveld, dagen før nyheten sprakk for offentligheten.

– Det kom som et sjokk på alle. Vi hadde jo vært sammen den uken, og jeg så at det var et eller annet, men hun hadde ikke sagt noe. Hun har vår fulle støtte, sier Marit Bjørgen, og legger vekt på at hun vet hva Therese Johaug står for og hvilke verdier lagvenninnen har.

Johaugs far: - Tror det var godt for henne å få det ut

Bjørgen forteller at hun har hatt full tillit til legeteamet i løpet av hennes «20 år i game-et», og erkjenner at hun ikke alltid sjekker alle ingrediensene på preparatene hun har fått og får av legeteamet.

– Kunne det ha skjedd med deg?

– Jeg kan ikke si nei på det. Jeg har ingen garanti. Jeg har hatt full tillit til helseteamet og stolt på dem. Jeg har stilt spørsmål og latt dem sjekke opp for meg, sier Marit Bjørgen, og forteller at hun har tenkt over karrierevalget sitt etter at Therse Johaug fortalte om hva som hadde skjedd med henne.

– Jeg har stilt meg selv spørsmålet «er det verdt det?». Jeg har følt på det, sier Bjørgen, som etter planen gjør comeback denne sesongen etter å ha født sin Marius.

– Jeg kunne aldri ha drømt om at Therese skulle havne i denne situasjonen her. Om man skulle komme i en slik situasjon selv... Jeg har ingen garanti mot det. Derfor lurer jeg på «er det verdt det?», sier Bjørgen, men bedyrer at hun har planer om å stå på ski når sesongen begynner.

– Det er vanskelig å si at nei, det kunne ikke ha skjedd med meg, legger Ingvild Flugstad Østberg til, men sier det er et vanskelig spørsmål å svare på.

Vibeke Skofterud, som gikk sammen med Johaug på landslaget i mange år og som har både OL-gull i 2010 og VM-gull i 2011 i stafett sammen med henne, mener dopingsaken er tragisk.

- Jeg får ikke uttrykt sterkt nok hvor lei meg jeg på Thereses vegne. Det er en kjempesvikt som aldri skulle skjedd. Og det er Therese som står igjen og må ta støyten. Jeg har ikke ord for hvor forferdelig jeg synes det er. Huff. Tragisk og krise, sier Vibeke Skofterud til VG.

Se video: Antidoping Norge forklarer den videre gangen i Johaug-saken