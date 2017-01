ULLEVAAL STADION (VG) Marit Bjørgen (36) er ikke i tvil om at hun ville gjort som Therese Johaug (28): Stolt på landslagslegen som anbefalte sårkremen.

Det sa Bjørgen da hun inntok vitneboksen på andre og siste dag av Johaugs dopinghøring inne i Brann-losjen på Ullevaal Stadion.



– Hvis Bendiksen hadde gitt deg en krem for en leppeskade, og forsikret deg om at den var ren, ville du i et slikt tilfelle gjort ytterligere undersøkelser? ville Johaugs advokat.

– Nei, det hadde jeg ikke. Jeg hadde gjort det samme som Therese i denne situasjonen her. Som en lege med lang fartstid på landsalget hadde jeg full tillit og ville stolt på ham. Det er rutiner som bestandig har vært der. Jeg hadde jo stolt mer på Fredrik enn å skulle gjort en undersøkelse selv, sier Bjørgen.

Selv om dommer Ivar Sølberg ønsker å omformulere spørsmålet litt, svarer Bjørgen fortsatt bekreftende at hun ville gjort som Johaug i samme situasjon.

Les også: Johaugs lege: – Nesten ikke til å bære

Saken fortsetter under videovinduet.

Johaug stolte på legen



Et av de store spørsmålene under høringen, og som vil ha avgjørelse for straffeutmålingen, handler om hvorvidt Therese Johaug burde gjort mer for å finne ut av kremen Trofodermin inneholdt et ulovlig stoff. Det vil si hvor aktsom hun som toppidrettsutøver har vært.

Ifølge Fredrik S. Bendiksen og Johaugs egen forklaring, skal legen ha levert denne til henne på et hotell i Livigno. Johaug stolte hundre prosent på Bendiksen og benyttet seg av kremen. Johaug skal heller ikke ha sett dopingvarselet på Trofodermin-pakken, har hun selv sagt.

Lest denne? Johaug overså antidoping-mail: – Jeg må bare beklage det

– Positiv til antidopingarbeidet



Bjørgen er hentet inn som vitne av Johaug-forsvaret under dopinghøringen. Hun har i likhet med Johaug hatt Fredrik S. Bendiksen som lege siden han tiltrådte i stillingen våren 2014.

36-åringen fikk videre spørsmål om hvordan hun oppfatter Johaugs holdninger til doping. Bjørgen innleder med å fortelle at hun har kjent lagvenninnen siden 2007 og sier Johaug er en jente med gode holdninger og verdier.

– Hun er målbevisst, strukturert og ryddig. Mitt inntrykk av hennes forhold til antidopingarbeidet er at hun har vært positiv til det. Hun har vært nøye på hva hun tar av medisiner. Min oppfatning er at hun alltid har vært positiv til antidopingjobben, sier Bjørgen.

VG utvider saken.