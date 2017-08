Bjørgen etter Johaug-dommen: – Jeg har det vondt

Både landslagskollegene og støtteapparatet er knust etter at Den Internasjonale Voldgiftsdomstolen (CAS) bestemte at Therese Johaug ikke får gå OL i vinter.

– Jeg mener lengden på utestengelsen er dypt urettferdig, sier Marit Bjørgen.

– Jeg har det vondt og er fortvilet over at Therese må betale en så høy pris i en sak hvor hun er trodd på alle punkter. Dette viser at rettssikkerheten til oss utøvere er veldig sårbar, fortsetter Bjørgen.

En ti måneders lang prosess ble i dag avsluttet da Den Internasjonale Voldgiftsdomstolen (CAS) bestemte at Johaugs utestengelse blir 18 måneder. Det betyr at OL i vinter går fløyten for langrennsstjernen. Det skaper reaksjoner i det norske skimiljøet.

Føler med Johaug

Landslagssjef Vidar Løfshus forteller at han er i sjokk over dommen fra CAS.

– Jeg er i sjokk og synes dette er veldig vanskelig å håndtere, sier Løfshus.

– Nå er det viktigste at Therese og alle involverte i denne saken blir tatt best mulig vare på. Når Therese blir en del av landslaget igjen skal vi alle gjøre det vi kan for at hun får den hjelpen hun trenger, sier Løfshus.

– Som mange andre føler jeg inderlig med Therese i dag og er skuffet over avgjørelsen, sier skipresident Erik Røste.

– Jeg synes det ikke er samsvar mellom feilen som er gjort og konsekvensene det får. Når det i dommen slås fast at dette ikke har vært bevisst juks, synes jeg det er veldig strengt at Therese straffes med utestengelse i to sesonger. Straff for brudd på dopingreglene skal være strenge, men ikke urimelige, sier Røste.

Han understreker at Skiforbundet respekterer FIS sin rett til å anke og at det er lengden på utestengelsen han mener er urimelig

– Helt urimelig

Idrettspresident Tom Tvet sier i en kommentar at han syns dommen er streng.

– Det har vært en lang og krevende prosess. Endelig er det satt sluttstrek for den juridiske behandlingen av saken. Resultatet ble en streng dom og et annet utfall enn det Therese selv hadde håpet på, men vi kan ikke annet enn å ta dommen til etterretning, sier idrettspresident Tvedt.

– Det kan være vanskelig å forstå at Thereses bruk av en leppekrem uten prestasjonsfremmende effekt skal få så alvorlige konsekvenser. Men WADAs regelverk er strengt når det gjelder idrettsutøvernes eget ansvar. Nå vil vi bruke tid på å gjennomgå denne saken, både avgjørelsen og prosessen, for å vurdere hvilken lærdom vi kan trekke av dette, avslutter Tvedt.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner syns dommen er høyst urimelig.

– Det syns jeg er helt urimelig. Forferdelig. Og jeg kan ikke skjønne at man kan lande på et så høyt resultat. Det strider mot min rettsoverbevisning, sier han til NRK.

Leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad uttrykte også sin medfølelse for Johaug.



– Akkurat nå føler vi først og fremst fortvilelse på Therese sine vegne, sier han.

– Vi synes dommen er streng når hun nå mister to hele verdenscupsesonger, sist vinters VM og OL neste år. Ingen er uenig i hendelsesforløpet, og domsutvalget i NIF og CAS har lagt til grunn at det dreier seg om en feil og ikke noe forsøk på juks, sier Skogstad.



Dommen fikk svært stor oppmerksomhet på sosiale media, og Johaugs navn gikk rett til topps på trendene i Norge på Twitter. Under er et knippe av meningene omkring utestengelsen fra CAS.

Fotballjournalist Lars Tjernås mener at dommen «trumfer fornuft og klokskap».

Programleder Hallvard Flatland mener på sin side at Norge bør la være å reise til Sør-Korea i februar.

Både svenske og finske journalister var naturligvis svært opptatt av dommen og flere stilte spørsmål om Johaug er i stand til å slå tilbake.

Sportsdirektør i Discovery og tidligere sportssjef for hopp- og kombinertlandslaget, Jan Erik Aalbu, mener at dommen er grei, selv om han setter spørsmålstegn ved straffeutmålingen.

Journalist og forfatter Aslak Nore var en av dem som mente at det norske folket har høyere toleranse overfor norske utøvere enn internasjonale.

Også jurist Magnus Forsberg mener at nordmenn ser seg blinde på dommen fordi Johaug er norsk.

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Stavanger, Øyvind Jacobsen, mener Johaug har fått god strafferabatt, selv om det ble 18 måneders utestengelse.

Under kan du se en tidslinje som viser hva Johaug går glipp av med 16 måneders utestengelse.

Se Johaugs første møte med pressen etter at dommen ble klar i videovinduet under.

