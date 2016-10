Bjørgen ble ikke dopingtestet på syv måneder

VAL SENALES (VG) Da Marit Bjørgen (36) ble dopingtestet under høydesamlingen i Val Senales nå, så var det syv måneder siden forrige dopingtest.

Therese Johaug hadde ikke gjennomført en dopingtest på 129 dager da hun avla positiv dopingtest på stoffet clostebol den 16. september. Det gikk altså rundt fire måneder mellom de to dopingtestene.

12. mars var forrige sesong over etter endt Tour de Canada. Nå er langrennslandslagene på høydesamling i Val Senales, nord i Italia. VG spurte alle løperne på damelandslaget hvor mange ganger de er blitt dopingtestet etter at forrige sesong var over.

Marit Bjørgen er blant dem som er testet minst. Hun tror det kan være fordi hun ikke konkurrerte forrige sesong, siden hun ble mamma til Marius. Etter den konkurransefrie sesongen er hun testet to ganger.



HØYDETRENING: Marit Bjørgen trente på 3000 meter mandag formiddag. I tre timer gikk langrennsdamene på ski på breen i Val Senales i Nord-Italia. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Fokus på sommer-OL



– Jeg ble testet i vinter en gang tror jeg, det var i mars, også nå her, da vi kom hit. Mars og nå. Jeg ble testet en gang mens jeg var gravid, sier Bjørgen til VG.

– Hva tenker du om det?



– For min del så har jeg vært i en helt annen situasjon. Det har vært Antidoping Norge og FIS (Det Internasjonale Skiforbundet) som har tatt de to testene. Det har vært et sommer-OL, så jeg tipper at da har man kanskje mer fokus på det i en sånn periode. Det har vært tilfeldig testing før og, svarer Bjørgen.

– Ønsker du dopingtesterne alltid velkommen?

– Ja, så ofte som mulig, svarer Bjørgen.

Til NTB sier Bjørgen følgende:

– Man blir jo litt paranoid, for jeg tør jo nesten ikke smøre rumpa til Marius med krem en gang. Jeg må innrømme at jeg virkelig kjente på det da Therese fortalte historien sin, så man blir redd. Det må jeg innrømme.

I forrige uke ble det kjent at Johaug er suspendert i to måneder, i påvente av domsavsigelse i dopingsaken mot henne. Hun er ikke med til Val Senales.

Ingvild Flugstad Østberg husker ikke hvor mange ganger hun er blitt testet.

– Men det kan jeg sikkert finne ut. Jeg har blitt testet, sier Flugstad Østberg til VG.

– Når ble du testet sist?

– For et par uker siden, svarer hun.

Langt til Oppdal



Kari Øyre Slind er ny på landslaget. Hun har ikke blitt testet hjemme i Oppdal.

– Det tror jeg har vært to eller tre ganger etter sesongslutt, svarer Øyre Slind.

– Har du blitt testet hjemme?

– Nei, de har ikke kommet til Oppdal ennå. Jeg har blitt testet på samling og under et Oslo-opphold. Det er litt mer sentralt der, har jeg funnet ut, svarer hun.

Maiken Caspersen Falla er regjerende olympisk mester på sprint. Hun er testet tre ganger siden sesongslutt i mars.

– Hvor?

– På samling og hjemme. Plutselig kan de komme to ganger på en uke, så kan det gå mange måneder. Man vet aldri når de kommer, det er litt av tryggheten med systemet. Det er ingen som skal vite.

– Hvordan foregår det når de kommer på døra?

– De skal vite hvor jeg er til enhver tid, så jeg må legge inn det tre og en halv måned frem i tid, hvor jeg skal være og hvor jeg skal sove. Da har jeg trefftidspunkt i løpet av dagen, det setter jeg gjerne om morgenen. Mellom seks og syv, da vet jeg uansett at jeg er hjemme. De kan også komme på kvelden eller mellom øktene. Jeg vet aldri når de kommer, men jeg har et garantitidspunkt hvor de uansett skal finne meg hjemme, svarer Falla og fortsetter:

– Da banker de på døra mi. Da er det bare å skrive under på at man er innkalt til dopingkontroll. For å ta blod så må vi sitte stille i ti minutter. Så må man gå på do, noen ser på når du vi går på do.

Ingen drømmesituasjon



– Du har blitt vant til at noen ser på deg mens du går på do?

– Ja, det må man. Det er en del av jobben, svarer Falla.

– Hvordan er det å tisse mens noen ser på?

– Det går bra. Man blir vant til det. Man må bare passe på å drikke nok. Det er ingen drømmesituasjon. Men det er viktig for meg at andre må gjøre det også, svarer Falla.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen vet ikke hvor mange ganger hun er testet.

– Jeg husker ikke. Og det er på en måte et privat anliggende. Jeg må bare si at jeg setter pris på at systemet er så uforutsigbart, at det kan være lange opphold, så kommer det hyppig, noen ganger er det meldt, andre ganger er det ikke meldt, sier Jacobsen.

Ragnhild Haga vet ikke hvor mange ganger hun er testet, men understreker at det er flere ganger. Men det er ikke lenge siden hun ble dopingtestet sist.

– I midten av oktober, før vi dro hit, sier Haga til VG.

Langrennssesongen åpner med nasjonale åpningsrenn på Beitostølen 18. november. Det er bare tre og en halv uke til.