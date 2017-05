Bendiksen til Sveits som Johaug-vitne

Tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen (62) står i vitneboksen når ankesaken mot Therese Johaug (28) kommer opp i Sveits om to uker.

Den profilerte legen har tatt på seg skylden for at Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol i fjor høst. Det var han som kjøpte en krem langrennsløperen brukte på en sår leppe, sier han.

Nå skal han fortelle historien foran tre internasjonale dommere i idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

– Bendiksen skulle helst sett at Johaug ble frifunnet da saken gikk for NIFs domsutvalg. Når saken er anket, er Bendiksen opptatt av å forsøke å belyse saken best mulig for CAS, sier advokat Anders Schrøder Amundsen til VG.

Etter det VG forstår er Fredrik Bendiksen den eneste personen advokatene til Therese Johaug har kalt inn til å vitne i ankesaken i CAS. Å forklare seg på video fra Norge har ikke vært et tema.

Da Johaug ble idømt 13 måneders utestengelse i Norge, var situasjonen en annen. Foruten Bendiksen, måtte blant annet Marit Bjørgen, en professor fra universitet i Oslo, samt en person tilknyttet Antidoping Norge forklare seg.

Det internasjonale skiforbundet anket den norske dommen. Johaug mister vinterens OL i Sør-Korea dersom hun får en straffeskjerpelse på tre måneder eller mer.

Selv slapp lege Bendiksen en utestengelse, siden påtalenemnda i Antidoping Norge ikke mener at han handlet med forsett. Therese Johaug reagerte sterkt på at hun selv ble utestengt, mens reglementet ikke tillot sanksjoner mot personen hun hevder å ha stolt på.

– Bendiksen opplever forholdet til Johaug som naturlig. Bendiksen er mest opptatt av å forklare CAS hvordan denne hendelsen kunne oppstå, sier advokat Schrøder Amundsen til VG i dag.

– Hva driver Bendiksen med for tiden?

– Bendiksen har tilbragt tiden med private gjøremål og familie, sier legens advokat.

Fredrik Bendiksen gikk av som landslagslege med umiddelbar virkning etter å ha holdt en følelsesladet pressekonferanse på Ullevaal stadion i oktober i fjor.

– Åpner Bendiksen for å komme tilbake som lege i skimiljøet den dagen saken til Johaug er over?

– Bendiksen tar ikke stilling til sine eventuelle fremtidsplaner før Johaug er tilbake i skisporet, sier Schrøder Amundsen.

Da Bendiksen vitnet i den norske dopinghøringen til Therese Johaug, ønsket han ikke å la seg fotografere av media. Han kjempet tidvis mot tårene da han forklarte seg. At han hadde bommet så grovt da han skal ha kjøpt kremen Trofodermin i Livigno, var nesten ikke til å bære, fortalte han.

I Trofodermin finnes det forbudte stoffet clostebol, som Johaug testet positivt på. Og pakken var tydelig merket med dette navnet.

– Jeg leste nok «Clostebol acetat». Og så er det en gåte hvorfor jeg ikke klarte å koble det opp mot WADAs forbudsliste. Jeg har brukt ufattelig mye tid på å finne ut hvorfor det ikke gikk inn. Jeg må innrømme at jeg fortsatt sliter med å forklare det, etter fire måneder. Jeg innser at jeg gjorde en feilvurdering. Jeg var nok så fokusert på at jeg skulle ha en krem med antibakterielt innhold, at jeg gjorde det man kaller å «lukke beslutningsprosessen for tidlig» - uten å ha den nødvendige årvåkenheten på det andre stoffet. Dessverre, sa Bendiksen da han vitnet.

Han har forklart Antidoping Norge at han var ukonsentrert under høydeoppholdet i Livigno. Årsaken var sykdom i nær familie, en skade på en annen landslagsutøver, samt en stressende pressekonferanse om astmamedisinbruk i det samme tidsrommet.

PS! Therese Johaug skal forklare seg for CAS i den sveitsiske byen Lausanne tirsdag 6. juni.