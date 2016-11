Avviser turbo-behandling av Johaug-saken

Therese Johaug (28) kunne blitt historisk ved å sende sin egen dopingsak direkte til idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits. Det ønsker hun ikke.

Saksgangen i Johaug-saken: 1. Påtalenemda i Antidoping Norge har nå saken til behandling. Kommer snart med innstilling til straff. 2. Deretter skal domsutvalget til NIF behandle saken. 3a. Saken kan så ankes til appellutvalget i Norge, og deretter videre til CAS i Sveits. 3b. Saken kan ankes direkte til CAS i stedet for å gå om appellutvalget i Norge.

I stedet blir saken hennes nå behandlet i det såkalte domsutvalget i Norges idrettsforbund. Deretter kan hun eller motparten anke til appellutvalget. Og først deretter videre til CAS.

Prosessen kommer til å ta flere måneder.

– En mulighet for å gå rett til CAS er ikke noe tema for oss nå. Vi forholder oss til at saken skal behandles i domsutvalget, sier Johaug-advokat Christian B. Hjort til VG.

Norges idrettsforbund informerte under idrettsstyremøtet i forrige uke om en helt spesiell mulighet: En dopingsak kan teoretisk hoppe over alle leddene i Norge, og gå direkte til avgjørelse hos CAS – eller «idrettens høyesterett» - i Sveits. Dette skal aldri ha skjedd tidligere. Forutsetningen er også at FIS aksepterer dette.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner var ikke kjent med denne åpningen da VG kontaktet ham i går, men Antidoping Norge bekrefter muligheten.

Kjenner forstår at Therese Johaug vender tommelen ned for «turbobehandlingen».

– Jeg ville gjort det samme som Johaug og Hjort nå velger. Det å gå rett til voldgift innebærer høy risiko. Da bør man ha særdeles gode kort på hånden, sier advokaten.

Årsaken er som følger: En avgjørelse i CAS vil i praksis være en endelig dom. Å anke videre til sveitsisk høyesterett er i praksis umulig i en slik sak.

– Det at to rettsinstanser vurderer saken, tjener ofte saken. Etter at domsutvalget i Norge har sagt sitt, og partene fått summet seg, kommer det gjerne nye grunnlag å ta tak i. Går man rett til CAS, mister man muligheten til å få saken vurdert av to instanser, sier Kjenner.

Det har i dag gått fire uker siden det ble kjent at Therese Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol tidligere i høst.

Påtalenemda i Antidoping Norge har nå saken til behandling. Nemda fikk ikke behandlet Johaug-saken på sitt forrige møte 2. november. Da ble det etter det VG forstår antydet at man håpet å oversende en innstilling til domsutvalget i løpet av to uker.

Det betyr i så fall at det kan skje noe i Johaug-saken en gang i neste uke.

Etter det VG forstår, er det selve etterforskningen i saken som har dratt ut i tid.

Langrennsløperen frykter at hele 2016/2017-sesongen kommer til å gå i vasken. Lahti-VM i februar henger allerede i en tynn tråd, enten 28-åringen dømmes eller ikke.

Etter det VG forstår sonderer Johaug nå terrenget med tanke på en privat trener som kan holde henne «i gang» fysisk gjennom vinteren. Hun er for øyeblikket suspendert i to måneder i påvente av en dom i domsutvalget til NIF.

Denne utestengelsen forlenges normalt med to måneder om gangen inntil det foreligger en endelig dom.