Armstrongs overmann: – Galskap å anke Johaug-dommen

LAUSANNE (VG) For fem år siden senket han Lance Armstrong (45). Nå reagerer Travis Tygart kraftig på FIS’ avgjørelse om å anke dommen mot Therese Johaug (28).

For i en tid der en hel idrettsverden har blitt rystet av avsløringene om statsautorisert doping i Russland, mener amerikaneren det er meningsløst å bruke penger på å anke en dom han gir merkelappen «helt fair».

Johaug ble idømt 13 måneders utestengelse for bruk av steroidet clostebol av domsutvalget til Norges Idrettsforbund.

– Det er galskap at denne saken er anket. Det er bortkastede ressurser på så mange nivåer. Utfallet er fair, og vi burde bruke pengene våre på bedre utdanning av utøverne, preventive tiltak og avsløre statsstyrt doping som vi har sett i Russland. Kom igjen, da - hva driver vi med her?! sier Tygart oppgitt.

Han møtte VGs journalist i lobbyen på et kongressenter i utkanten av den sveitsiske byen Lausanne i går. USADA-sjefen kjenner ikke detaljene i Johaug-saken, sier han. Likevel prater han engasjert om både behandling av en sår leppe, og en medisin kjøpt over disk i Italia.

Så du denne? Lover rask CAS-dom for Johaug

Tygart ble verdenskjent over natten da han fikk Lance Armstrong utestengt på livstid høsten 2012. På det tidspunktet hadde FBI jaktet skalpen på Tour de France-kongen i lang tid.

TAPTE FOR TRAVIS: Lance Armstrong, her etter comebacket. Foto: Daniel Sannum Lauten , VG

– Det er snakk om en medisin kjøpt på et apotek, laglegen ga henne medisinen og hun fikk 13 måneder for en førstegangsforseelse. Om det er noe, så er det for strengt. Men jeg syns altså at dommen er riktig, sier Tygart engasjert.

Hverken Johaug selv, IOC eller Antidoping Norge anket den opprinnelige dommen. Derfor overrasket det mange da dopingpanelet til FIS sendte saken til en lang og dyr behandling i CAS – gjerne kalt «idrettens høyesterett». Der risikerer Johaug nå en langt strengere straff. Kanskje ryker OL i 2018.

Var i CAS før Johaug: – En opplevelse jeg ikke unner min verste fiende

Travis Tygart er opptatt av at saken fikk en åpen, gjennomsiktig og god behandling i Norge. Da er resultatet også til å leve med, sier han. Johaug risikerte fire års utestengelse dersom dommerne mente hun brukte clostebol i den hensikt å dope seg.

For å slippe enhver form for utestengelse, måtte Johaug ha vunnet frem med at hun var «helt uten skyld» i saken. På det punktet er hun sjanseløs, skal vi tro Travis Tygart.

– Johaug har argumentert med at hun forhørte seg med den aller beste eksperten hun kjente: Landslagslegen. Han sa det var greit å bruke medisinen. Men det holder ikke?

Tygart ser først ut i luften i Swisstech Convention Center før han får tilbake det karakteristiske skarpe falkeblikket:

– Nei, nei, nei. Reglene er klare og opplæringsprogrammer er tilgjengelig for utøverne. Det er kanskje lett å sympatisere med utøveren, og om en landslagslege ikke vet hva slags medisin han skriver ut, så er det fryktelig trist for utøveren. Legen bør i så måte også holdes ansvarlig, sier han.

Les også: Johaug velger sin egen dommer

Han håper Norge har gode preventive rutiner for å unngå systemsvikt, sier han – trolig uten å være klar over debatten som har rast her til lands det siste året.

– Når alt kommer til alt, så er det utøveren som har det hele og fulle ansvaret. Selv når de stoler blindt på legen sin. Årsaken er at det ville vært for lett å si at «jeg tok bare det legen ba meg ta». Da kunne legen gitt fra seg stoff de vet er forbudt. Det ville vært gitt utøverne en form for tillatelse – selv om det ikke er tilfelle i Johaug-saken.

Wada-møtet i Lausanne varer i tre dager, og samler både dopingeksperter og idrettstopper fra hele verden.

I går holdt Russland-granskeren Richard McLaren et lengre innlegg som sitt arbeid med å avsløre statsstyrt juks i russisk idrett i forbindelse med Sotsji-OL. Det er langt derfra til Therese Johaugs sak, illustrerer Travis Tygart.

Amerikaneren er krass i sin kritikk av Russland.

– Vi opplever doping i statlig regi, og så får det ikke nevneverdige konsekvenser. I Johaugs tilfelle er det snakk om bruk av krem på en sår leppe én gang. Intensjonen var angivelig ikke for å jukse, men å behandle et sår. Forskjellen rimer ikke i vanlige folks øyne. Men jeg sier ikke nødvendigvis at hun burde fått lavere straff, for utfallet er egentlig helt greit, sier Tygart til VG.