Antidoping-leder: – Pågår ingen «Johaug-debatt» internasjonalt

LAUSANNE (VG) Therese Johaugs (28) støttespillere roper høyt på nye regler etter dommen mot skistjernen. Men internasjonalt prates det for døve ører.

Johaug slet med en sår leppe, og skal ha fått en krem av sin egen landslagslege. Det endte med utestengelse i 13 måneders før saken skal behandles i voldgiftsretten CAS.

I Norge har mange ristet på hodet de siste månedene. Spesielt to punkter i dagens dopingreglement har vekket debatt her til lands:

1. Objektivt ansvar: Anne Holt og Gunnar Martin Kjenner er blant dem som har stilt spørsmål ved ordningen som sier at det er utøverens ansvar å bevise egen uskyld dersom det oppdages et forbudt stoff i kroppen på vedkommende.

2. Minimum 12 måneder: Siden clostebol er regnet for å være et «tungt» dopingmiddel kan Johaug vanskelig unngå straff på mindre enn 12 måneder om hun har utvist såkalt «ubetydelig skyld». VG-kommentator Leif Welhaven er blant dem som mener det burde vært åpnet for straff også mellom 0 og 12 måneder.

Å tro på umiddelbar endring i lovverket, kan imidlertid virke optimistisk:

– Det pågår ingen debatt om disse spørsmålene internasjonalt. Hverken om ansvarsbiten eller strafferammene. Det som har vært diskutert er heller skjerpede straffer, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

VG møtte ham på en årlig WADA-konferanse i Sveits i forrige uke. Alle med tilknytning til organisasjonen hadde reist til Lausanne for å ta del i et tre dager langt symposium.

Der ble de store utfordringene i internasjonalt antidopingarbeid diskutert. Sentrale spørsmål i den norske «Johaug-debatten» var aldri på dagsorden.

ANTIDOPING NORGE-TOPP: Anders Solheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Når man skal revidere Wada-koden, så vil det komme mange innspill. I Norge er vi nå opptatt av den nedre delen av skalaen, mens man andre steder er opptatt av den øvre. Så lenge vi har dagens Wada-kode stiller vi oss bak den. Når den revideres, må vi se hva som kommer ut av det, sier Linda Hofstad Helleland til VG.

Foruten å være kulturminister i Norge, er hun også visepresident i WADA.

– Du hører ikke denne debatten noe annet sted enn i Norge?

– Jeg hører ikke veldig mye om det, nei, erkjenner hun.

En av dem som har rettet kritikk mot dagens system er idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner. Han mener blant annet ordningen med «omvendte bevisbyrde» må opp til debatt.

At temaet ikke er på dagsorden utenfor Norges grenser overrasker ham ikke.

– Men vi er en rettsstat, og noen må gå foran. At andre land henger etter hva gjelder debattnivå og problemstillinger betyr ikke at Norge skal akseptere en mangel på rettssikkerhet, sier han.

Ifølge Kjenner er det en rekke eksempler på urett i dopingsaker i Norge hvert år. Johaug-saken har det positive i seg at den har satt fokus på problemet, mener han.

– Med de utfordringene internasjonal dopingkamp har i 2017: Hva kan man gjøre for å få temaet på dagsorden i utlandet?

– Vi har to representanter i WADAs eksekutivkomite (Widvey og Helleland). Om vi da ikke klarer å sette dagsorden, så er det en fallitterklæring, sier Kjenner.

Antidoping Norge tok i forrige uke – i VG – et oppgjør med det man karakteriserer som maktsentrering i internasjonal idrett. Noen få mennesker kontrollerer alt fra A til Å, mener Anders Solheim.

Det er dette, og uavhengighet i antidopingarbeidet, som diskuteres internasjonalt. Ikke den norske Johaug-debatten, forteller han VGs journalist i Sveits.

Solheim mener likevel det er verdt å ta en diskusjon på om det bør åpnes for straff mellom 0 og 12 måneder også for tunge dopingmidler – dersom utøveren har utvist ubetydelig skyld.

– Man kunne hatt en enda mer fleksibel ramme, men da må man sørge for å ha uavhengige domsinstanser. Man kan ikke si at domsinstansen skal få mulighet til å utvise ytterliggere skjønn, dersom man ikke har ordentlige domsinstanser, sier den norske dopingjegeren.

USADA-sjef Travis Tygart, mannen som felte Lance Armstrong, er enig.

– Om vi sørger for at dommerpanelet blir helt uavhengig, vil jeg ikke hatt noen problem med å si at spennet kan være fra null til fire år, og la dommerne avgjøre. Men da må panelet være helt uavhengig fra sportsorganisasjonene, sier amerikaneren til VG.