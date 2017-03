Advokat med CAS-erfaring: – Svært bekymret for Johaug

I dette rommet i Sveits skal Therese Johaug (28) kjempe for sin egen karriere. Det bekymrer en norsk advokat som kjenner systemet fra innsiden.

FAKTA OM CAS: * Voldgiftsrett etablert i 1984, med base i Lausanne, Sveits * En rettssak i 1992 gjorde at de tette båndene til IOC langt på vei ble kuttet. * CAS ledes i dag likevel av IOC-medlemmet, og juristen, John Coates. * Fungerer i dag som en form for høyesterett i internasjonal idrett * Dommer kan teoretisk sett ankes til sveitsisk, sivil, høyesterett, men skjer i praksis uhyre sjelden. * Tre dommere vil avgjøre Therese Johaugs skjebne i CAS.

Johaug aksepterte en utestengelse på 13 måneder for bruk av det forbudte stoffet clostebol. Det gjorde ikke Det internasjonale skiforbundet (FIS). De har anket saken inn for CAS – eller «idrettens høyesterett» – i Sveits.

Dermed er OL i 2018 nok en gang i spill for den populære langrennsløperen. Hun er i øyeblikket på reise, og fikk beskjeden overbrakt på telefon av sin advokat sent mandag kveld.

– Therese er veldig skuffet. Vi håpet det var satt en strek i denne saken, sier manager Jørn Ernst til VG.

Det vil gå måneder før saken i det hele tatt kommer opp i CAS. Saken kommer til å koste Therese Johaug flere hundre tusen kroner – kanskje et par millioner – før den er endelig avgjort.

Johaug må selv møte til lukket høring i et lite slott sentralt plassert i den sveitsiske byen Lausanne. Men de sjarmerende omgivelsene fjerner ikke alvoret i saken: Foran tre dommere skal hun forklare hvordan hun kunne få i seg et forbudt stoff fra en krem merket med en dopingadvarsel.

I potten ligger OL-deltagelse, kanskje en hel idrettskarriere.

– Det er utrolig tøft for en ung utøver å forsvare seg i CAS. Skal vi tro det som har kommet frem i den norske høringen, har hun kommet uskyldig inn opp i dette. Hun er brakt inn i en verden som må være helt ukjent for henne og som i tillegg er helt annerledes enn det norske rettssystem, og hvor hun settes opp mot etterpåklokskapens vurderinger av hva hun burde ha gjort, sier advokat Morten Steenstrup til VG.

Det har gått ni år siden den norske bronsehesten Camiro testet positivt under OL i Beijing. Rytter Tony André Hansen tok saken helt til CAS, med Steenstrup som advokat.

Erfaringene derfra lover dårlig for Therese Johaug.

– Jeg er svært bekymret for Johaug. Underveis i saken til Camiro og Tony André fikk jeg et veldig inntrykk av at dette er en privat voldgift, der lojaliteten til systemet er sterk, på bekostning av rettssikkerheten til den enkelte. Jeg følte at utøveren skulle tas, og at systemet var rigget slik at det var umulig å gå fri. Man objektiviserer ansvaret så mye, og legger inn så mange krav, at man ikke kan slippe straff, sier Steenstrup.

NY KAMP: Therese Johaug og advokat Christian B. Hjort (t.v.) må forberede seg på en lang prosess. Foto: Helge Mikalsen , VG

Han beskriver atmosfæren rundt selve høringen som «helt lukket og kald».

Mens Johaugs høring på Ullevaal stadion foregikk med medier til stede, er det motsatte i utgangspunktet det normale i Sveits. Steenstrup ønsket seg åpenhet den gangen han prosederte i CAS. Han fikk ikke viljen sin.

– Uten offentlighet møter man et helt lukket og privat system. Man kjemper uten at noen utenfra kan følge med. Man burde hatt et helt åpent system der man også fra idrettens side aksepterte innsyn, sier advokaten i dag.

Konfrontert med Steenstrups beskrivelser av CAS, sier Johaug-advokat Christian B. Hjort:

– Det er mye å si om regelverket som utøverne må forholde seg til. Det er en rigiditet i hele regelverket som er veldig annerledes enn hva vi er vant med fra vanlige rettssystemer. Men man kan også se rettspraksis fra CAS som viser at også foretas grundige vurderinger. Det er mange avgjørelser i CAS som vitner om godt juridisk håndverk. Men regelverket er en utfordring.

Mens WADA fortsatt vurderer en anke i Johaug-saken, som i så fall blir en formalitet siden FIS har tatt saken til CAS, har både IOC, Antidoping Norge og Therese Johaug avstått fra dette.

VG var i kontakt med visepresident i FIS, Sverre Seeberg, tirsdag formiddag. Han mener at avgjørelsen kan føre noe godt med seg:

– Nå skal en internasjonal domstol vurdere saken til Therese Johaug. Det kan være godt for både langrennssporten internasjonalt og i Norge. Da kan ingen si at nordmenn blir behandlet mildere enn russere, sier FIS-toppen.