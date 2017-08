Nordmenn har aldeles ikke gitt opp troen på at Therese Johaug (29) skal ta OL-gull for Norge - selv om Sør-Korea-lekene til vinteren ryker.

55,6 prosent tror på Johaug-gull i 2022 ifølge en meningsmåling som InFact Norge har gjort for VG onsdag.

InFacts måling onsdag: 59,4 prosent tror på Johaugs forklaring til den positive dopingprøven. 24,3 prosent mener at tilliten til Therese Johaug er svekket av dopingsaken. 32,1 prosent mener at det ikke er synd på Therese Johaug. 56,7 prosent mener at dommen mot Johaug er for streng. 55,6 prosent tror Johaug kommer tilbake og vinner individuelt OL-gull.

Jo eldre folk er, jo større tro har de på at Therese Johaug kan komme tilbake og ta OL-gull. Kvinner har større tro enn menn, og folk i Nord-Norge mer enn i andre deler av landet.

Etter at CAS (den internasjonale voldgiftsdomstolen) tirsdag dømte Johaug til 18 måneders utestengelse i doping-saken, blir hun ikke klar igjen innen vinterens leker i Pyeongchang.

– Det tror jeg også! Det er jo lenge til, men om hun fortsatt er motivert og alt er som det er nå, er Therese i stand til å gjøre det. Det er hyggelig at så mange tror det, sier Johaugs manager Jørn Ernst.

Målingen viser også at 51 prosent av nordmenn mener det er synd på Johaug, mens 32 prosent mener at det ikke er synd på henne.

56,7 prosent mener straffen er for streng, mens 24,2 prosent mener at CAS-dommen er passe. Bare 5,2 prosent mener at straffen er for mild, sier InFact-målingen.

– Meningene har vært delte hele tiden. Det har vært en splittelse i befolkningen hva de mener, sier Jørn Ernst.

En av fire nordmenn mener at tilliten til Therese Johaug er svekket. Tilliten er klart best blant de over 45 år og Sp-velgerne har mest tillit til henne.

Velgerne til Rødt er de som på de fleste spørsmålene er mest kritisk til Therese Johaug. Bare 32,4 prosent av Rødt-velgerne mener at straffen er for streng, og en større andel enn i alle andre partier mener at tilliten til henne er svekket.

I snitt tror 59,4 prosent av alle nordmenn på Johaugs forklaring til den positive dopingprøven, mens 16 prosent ikke tror på den. Rødt- og MDG-velgerne tror minst på Johaug, mens KrF- og Sp-velgerne tror mest på forklaringen.

– Det stemmer ganske godt med den følelsen jeg har fått ved å lese folks kommentarer på sosiale medier og i tradisjonelle medier, sier manager Jørn Ernst.

I målingen har vi også spurt om folks tillit til norske ledere er påvirket av sakene mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. 46,9 prosent mener at tilliten er svekket, 25,9 prosent mener at tilliten ikke er svekket, mens 2,9 prosent mener at tilliten er styrket.

InFacts meningsmåling ble gjort onsdag. 1026 personer ble intervjuet (automatiske telefonintervjuer). Feilmarginen er +/- 3,1 prosent.