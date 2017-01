52 mediefolk vil dekke Johaug-saken

Norske og utenlandske medier ønsker å sende 52 journalister og fotografer til å dekke Therese Johaug-saken på Ullevaal stadion i slutten av måneden. Det er på nivå med et OL.

Det er klart etter at fristen for å søke såkalt presseakkreditering gikk ut i dag.

– Antall medieaktører er som forventet, men antall personer er høyere enn hva jeg trodde på forhånd. Dette er som i olympiske leker. I 2018 skal vi fordele 60 plasser til norske medier, sier leder i Norske Sportsjournalister Forbund, Reidar Sollie, til VG.

Han har tidligere varslet et sirkus når Therese Johaug skal slåss mot en foreslått utestengelse på 14 måneder i perioden 25. til 27. januar.

Langrennsstjernen, som testet positivt på steroidet clostebol i høst, møter til åpen høring i Brann-losjen på Ullevaal stadion. Der er det satt av mellom 10 og 15 plasser til media. I tillegg vil seansen TV-overføres til konferanserommet Colosseum i samme bygg. Der vil resten av pressekorpset sitte.

TV-signalene vil ikke gå ut av Ullevaal stadion og til offentligheten. NRK og TV 2 har likevel søkt om henholdsvis ni og syv plasser.

Fra utlandet har Expressen, Aftonbladet og finske Helsingin Sanomat meldt sin ankomst.

SKAL HA BRUKT DENNE: Medisinen Trofodermin ble ifølge Johaug kjøpt inn i Italia. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Forhandlingene i domsutvalget kommer til å bli en belastning for Therese. Men hun er forberedt, og vi tror det skal gå bra, sa manager Jørn Ernst nylig til VG.

Medietrykket har vært enormt på Johaug siden saken eksploderte i offentligheten 13. oktober.

Da fortalte 28-åringen gråtkvalt om den positive dopingprøven. Johaug hevder at hun slet med en solbrent leppe, og at landslagslegen ga henne en krem inneholdende et forbudt stoff. Kremen skal ha blitt kjøpt på et apotek i Italia.

Siden Johaug fortalte sin versjon av historien for første gang, har navnet hennes blitt omtalt 12.202 ganger i skandinaviske medier, ifølge analyseselskapet Retriever. Av disse stammer 8186 saker fra norske medier, 3945 saker fra svenske medier – samt 71 saker i dansk media.

Det er Norges Idrettsforbund som organiserer det praktiske rundt gjennomføringen av «rettssaken» mot Therese Johaug.

Det eneste som nå rapporteres å være uavklart, er hvor mange plasser i Brann-losjen som vil settes av til media – samt hvordan den praktiske gjennomføringen av fotografering vil foregå i starten av hver rettsdag.

Johaug aksepterer å bli tatt bilde av ved starten av hver dag, før fotografene blir bedt om å forlate lokalet. Hvilke fotografer som får tilgang må imidlertid avklares, for å unngå kaos i lokalet som ifølge Ullevaal Business Class til vanlig er rigget for rundt 50 personer.

– Vi mener det er viktig at forhandlingene er offentlige siden dette er en sak som har fått mye oppmerksomhet. Ingen er tjent med at det spekuleres i faktum eller forhold rundt forhandlingene, sier Johaug-advokat Christian B. Hjort.