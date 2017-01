12 ubesvarte spørsmål i Johaug-saken

Etter å ha gruet seg i lang tid, entrer Therese Johaug (28) vitneboksen på Ullevaal stadion i dag. Hun ønsker åpenhet rundt sin egen sak.

Det forteller advokat Christian B. Hjort. De siste dagene har han forberedt klienten sin på den kommende dopinghøringen.

Johaug har blitt preppet i hva hun skal si, og hva som skal skje, av forsvareren sin.

I to lange dager vil 28-åringen, samt seks forskjellige vitner, forklare seg etter at den populære langrennsløperen testet positivt på et anabolt steroid i fjor høst.

– Hun gruer seg. Noe annet ville vært rart, sier Hjort til VG.

Apparatet rundt Johaug er innstilt på å forklare seg grundig om deres syn på saken.

Advokat Hjort har fått med seg både det han kaller rykter i offentligheten. Det er en av årsakene til at man ønsker en grundig gjennomgang av det som skal ha skjedd i Nord-Italia i fjor høst. Tidslinjen skal trekkes opp, selv om det ifølge Johaug-leiren neppe vil komme oppsiktsvekkende nye opplysninger på bordet.

Et dypdykk i hendelsesforløpet for snart fire måneder siden er også viktig for å kunne avgjøre hvor mye skyld Johaug kan tillegges for det som har skjedd. Det er også med på å avgjøre straffen hennes.

– Det er viktig for Therese at historien kommer ordentlig frem, slik at den kan avmystifiseres, sier han.

Hvor mye clostebol Johaug faktisk hadde i kroppen da dopingkontrollørene banket på døren hennes i fjor høst, blir kjent først under høringen i dag. Antidoping Norge har tidligere sagt at mengden samsvarer med bruk av en krem. Men slags lab-tester som eventuelt underbygger dette, er ikke kjent.

En kilde VG har vært i kontakt med mener underlagsmateriale for påstanden er uhyre viktig dersom Johaug-saken ankes til CAS: Der må slikt dokumenteres ettertrykkelig på vitenskapelig vis. Det holder ikke å synse, sier vedkommende.

Manager Jørn Ernst ga i går uttrykk for at Therese Johaug skjermer seg selv fra sosiale medier i oppkjøringen til den kommende dopinghøringen.

Hun fikk likevel med seg kjendisstøtten gjennom VG på lørdag, og satte pris på denne.

– Therese er ved godt mot og fremstår veldig sterk før det som skal skje. Hun imponerer meg voldsomt, sier Ernst.

PSSST! Dopinghøringen på Ullevaal stadion vil ligne en vanlig rettssak. Det vil ikke kringkastes levende bilder fra seansen. En dom foreligger i løpet av to til fire uker.

Her er 12 konkrete opplysninger VG mener bør belyses i løpet av de to neste dagene:

1. Kremen og legekofferten:

Therese Johaug ringte lege Bendiksen fra Seiser Alm allerede 28. august. En vond leppe var ett av temaene hun tok opp. Hvorfor ga ikke legen, som var i Norge, Johaug beskjed om å sjekke legekofferten for nødvendig krem slik at behandlingen kunne starte umiddelbart? Dersom legekofferten ikke fulgte landslaget: Hvorfor sjekket ikke Bendiksen at den inneholdt den nødvendige medisinen før han forlot Norge?

2. «Døgnet som forsvant»:

Lege Fredrik Bendiksen ankom Livigno sent torsdag kveld 1. september. Fredag morgen så han hvor ille Johaugs leppe var. Likevel gikk han ikke på apoteket før lørdag. Hvorfor gikk det så lang tid?

3. Hvorfor sjekket ikke legen?

Hvordan kunne en erfaren lege som Fredrik Bendiksen kjøpe et medikament på et italiensk apotek, uten å sjekke virkestoffene i medisinen?

4. Legen overså dopingadvarsel

Hvordan kunne lege Bendiksen overse en rød dopingadvarsel på pakken med Trofodermin?

5. Koblet ikke clostebol med steroid

Lege Bendiksen har sagt at han så det sto «clostebol» på pakningen, men at han ikke koblet dette til et forbudt stoff. Hvordan er det mulig for en person med 36 års erfaring som idrettslege?

6. Johaug overså dopingadvarsel

Hvordan kunne Therese Johaug overse en rød dopingadvarsel på pakken med Trofodermin?

7. Hvorfor undersøkte ikke Johaug mer?

I et intervju med Østlendingen kort tid før høydeoppholdet i Italia, sa Therese Johaug at hun var så redd for positive dopingprøver at hun selv sjekket medisiner både én, to og tre ganger. Hvorfor googlet hun ikke denne gangen, eller benyttet WADA-appen på telefonen denne gangen, men valgte å stole utelukkende på sin egen lege?

8. Hva var clostebol-nivået?

Hvor mye clostebol ble det målt i urinen til Therese Johaug? Dette har frem til nå vært hemmelig.

9. Hvorfor tror ADN på krem-forklaringen?

Antidoping Norge har sagt at mengden clostebol målt i Johaugs urin samsvarer med bruk av en leppekrem. Hvilke undersøkelser eller vitenskapelige tester ligger til grunn for den påstanden?

10. Hva har Antidoping Norge gjort?

Hvordan har etterforskningen til Antidoping Norge foregått, og hva er gjort for å utelukke alternative hendelsesforløp enn hva Johaug har forklart?

11. Innrømmer Johaug skyld eller ansvar?

Dytter Johaug all skyld over på lege Bendiksen, eller erkjenner hun nå en grad av eget ansvar for det som har skjedd?

12. Vises det til tilsvarende saker?

Hvilken rettspraksis ligger til grunn når Antidoping Norge ber om at Johaug skal utestenges i 14 måneder? Hvilke saker ligger til grunn for at advokat Hjort mener null straff er innenfor rekkevidde.

Slik foregår Johaug-saken:

Onsdag:

09:00 – 09:15 Retten settes

09:15 – 10:15 Innledningsforedrag advokat Niels Kiær (påtalenemnda i Antidoping Norge)

10:15 – 10:45 Supplerende redegjørelse fra Birgit Haukland (ADN)

11:00 – 12:15 Innledningsforedrag Johaug-advokat Christian B. Hjort

13:00 – 14:30 Partsforklaring - Therese Johaug

14:45 – 15:15 Vitneforklaring Yvette Dehnes (dopinglab-en på Aker)

15:15 – 16:00 Vitneforklaring Jo Klaveness (professor i farmasi)

Torsdag:

09:00 – 10:15 Vitneforklaring lege Fredrik Bendiksen

10:15 – 10:45 Vitneforklaring Marit Bjørgen

11:00 – 11:30 Eventuell ytterligere dokumentasjon

11:30 – 12:15 Prosedyre advokat Niels Kiær (ADN)

13:00 – 13:45 Advokat Kiær fortsetter

13:45 – 14:45 Prosedyre advokat Christian B. Hjort

15:00 – 15:30 Advokat Hjort fortsetter

15:30 – 16:00 Replikk/duplikk