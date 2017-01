1 av 2 mener Johaug har ansvaret for dopingsaken

Mens Therese Johaug (28) hevder at hun er uten skyld i sin egen dopingsak, mener annenhver nordmann at langrennsløperen selv har ansvaret for det som har skjedd.

Det viser resultatet av en landsomfattende spørreundersøkelse InFact har gjort på oppdrag for VG.

– Therese opplever fortsatt veldig stor grad av støtte. Hun får positive tilbakemeldinger og vi merker ingen endring i stemningen der ute, sier Johaug-manager Jørn Ernst til VG.

Tre måneder etter at dopingsaken ble offentlig kjent, svarer bare 8,6 prosent at Johaug ikke har ansvar for det som har skjedd. Nesten halvparten mener hun har hele eller deler av ansvaret.

Stemningsskifte



Undersøkelsen: Utført av: InFact Norge AS

Populasjon Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer 1 013

Vekting Kjønn, alder, bosted, partivalg 2015

Feilmargin Maksimalt +/- 3,0 % gjelder totalutvalget

Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Periode 5. januar 2017

Tallene er oppsiktsvekkende: For i oktober nøt Therese Johaug langt større oppslutning.

Da hadde hun – med gråtkvalt stemme – slått i bordet med ordene «Jeg har null skyld i denne saken». Hun brukte bare medisinen hun fikk av lege Fredrik Bendiksen, fortalte hun.

Like etter kom støtten i form av en landsomfattende spørreundersøkelse: Hele 22,2 prosent mente hun var helt uten ansvar. Bare 29 prosent mente derimot at den populære idrettsutøveren hadde hele eller deler av ansvaret for dopingsaken.

– Vi ser et signifikant stemningsskifte. Det kan tenktes at Johaug oppfatter at hun selv er uten skyld. Men det har ikke all verdens betydning der vi står nå, for nær halvparten mener at ansvaret er hennes, sier Knut Weberg, som er fagsjef i InFact.

JOHAUG-MANAGER: Jørn Ernst. Foto: Terje Bringedal , VG

Dopingreglementet er også tydelig på at en utøver selv har ansvaret for stoff man får i seg.

Det er derfor Johaug nå skal slåss mot en 14 måneder lang utestengelse under en dopinghøring i slutten av måneden.

– Endringen kan skyldes at dopingreglementet er bredt omtalt i media de siste månedene. Folk har kanskje fått mer forståelse av hva som legges i begrepet «objektivt ansvar» enn hva de hadde tidlig i saken, sier Jørn Ernst.

Han har registrert at enkelte er skeptiske i avisenes kommentarfelt og i sosiale medier. Men Johaug har personlig ikke hatt negative opplevelser, sier manageren.

Få tror på karrierestopp



At én av fire nordmenn har fått svekket tillit til Johaug etter dopingsaken, mener han henger sammen med det faktum at enkelte er skeptiske: Undersøkelsen VG omtaler i dag, viser også at 17 prosent av de spurte ikke tror på forklaringen Johaug har gitt.

28-åringer nyter størst tillit blant den eldre garde, og blant KrF-velgere: 20 prosent av Frp-velgerne tror ikke på Therese Johaug. Tilsvarende tall for KrF er bare seks prosent.

MÅ I HØRING: Therese Johaug kan forvente mediesirkus i perioden 25. til 27. januar. Foto: Helge Mikalsen , VG

Samtidig har nordmenn tro på at Johaug kommer tilbake i god, gammel form: Fire av ti spurte er sikre på at hun på ny vil kunne titulere seg som verdens beste skiløper. Enda flere svarer «muligens», mens bare 4,8 prosent har mistet troen.

– Det er hyggelig, og det er den troen Therese har selv også, sier Jørn Ernst.

Johaug hadde planer om å reise til italienske Seiser Alm for å trene i høyden i ukene før dopinghøringen 25. januar. Snømangel i Mellom-Europa gjør at hun nå i stedet oppholder seg på Sjusjøen.

Langrennsutøveren, som hevder at hun fikk i seg det forbudte stoffet clostebol gjennom en krem, blir værende i Norge fremover.

Dette er objektivt ansvar: «Du må selv ta ansvar for hva du inntar, det vil si alt det du spiser og drikker og som tilføres kroppen din. Hovedregelen er at du selv er ansvarlig for alt som befinner seg i kroppen din. Den juridiske betegnelsen på dette er objektivt ansvar. Du har også et ansvar for å påse at enhver medisinsk behandling du får, ikke bryter reglene». Kilde: Utøverguiden til Antidoping Norge

Hun er forberedt på mediesirkus i slutten av måneden: Mellom 50 og 60 journalister og fotografer vil dekke høringen på Ullevaal stadion.

Sponsorene står foreløpig ved hennes side, selv om enkelte utenlandske støttespillere har antydet at de vil se an utfallet av den pågående saken.

– Populariteten til Johaug har ikke sunket nevneverdig på våre målinger. Hun holder stand, sier Vegard Arntsen i Sponsor Insight til VG.

Nummer fire i Norge



Selskapet måler ukentlig populariteten til norske idrettsutøvere. På den listen var Johaug fortsatt nummer fire i Norge i desember, bare slått av Aksel Lund Svindal, Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen.

– Vi tror Johaug ville ligget enda høyere på listen uten den pågående saken. Heidi Wenger er på femteplass, og hun får mye oppmerksomhet i media som Johaug ellers kunne fått. Tallene henger også sammen med hvem som får medieomtale, sier Arntsen.

1. Hvor stort ansvar har Therese Johaug selv i dopingsaken mot henne? (angi på skala der 1 er «intet ansvar overhode» og 5 er «fullt ansvar»).

1 (intet ansvar): 8,6 %

2: 18 %

3. 18,5 %

4. 22,3 %

5. (Fullt ansvar) 24,7 %

Vet ikke: 8 %

2. Tror du på forklaringen om årsaken til den positive dopingprøven?

Ja: 59,4 %

Nei: 17,1 %

Vet ikke: 23,6 %

3. Er det synd på Therese Johaug?

Ja: 57,2 %

Nei: 26,9 %

Vet ikke: 15,9 %

4. Kommer Johaug tilbake som verdens beste langrennsløper?

Ja, helt sikkert: 39,9 %

Muligens: 45,2 %

Nei: 4,8 %

Vet ikke: 10 %

5. Er din tillit til Johaug påvirket som følge av dopingsaken?

Nei: 56,8 %

Tilliten er svekket: 25,2 %

Tilliten er styrket: 4,4 %

Vet ikke: 13,6 %

6. Hva synes du om påstanden om 14 måneders utestengelse?

Passe: 21,7 %

For streng: 56 %

For mild: 6,5 %

Vet ikke: 15,8 %