Verdens beste sprintere vil ikke være på sprintlaget i langrenn

Verdens beste og tredje beste sprinter ønsker å være på allroundlaget foran OL i Sør-Korea neste år.

Johannes Høsflot Klæbo (20) vant sprintcupen forrige sesong, Finn Hågen Krogh ble nummer fire. Onsdag blir de nye landslagene presentert. Klæbo sa til VG mandag at han vil inn på allroundlaget, og at han blir skuffet om skiforbundet ikke tar hensyn til hans ønsker.

– Målet for kommende sesong er OL i Pyeongchang. Vi har vært tydelig til Skiforbundet på at jeg ønsker meg inn på allround-laget da vi mener at det er det beste for min utvikling som allround-løper, sa Klæbo.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen vil ikke kommentere Klæbos ønske om å gå på allroundlaget.

– Vi får se på onsdag når uttaket kommer. Det blir to bra lag, sier Monsen til VG.

Stafett-helt vil bytte lag



Finn Hågen Krogh ble superhelt under VM i Lahti da han holdt unna for Sergej Usjugov på stafetten og gikk Norge inn til gull som ankermann. Han har vært på sprintlandslaget i tre år.

– Jeg har vært noen år på sprintlandslaget og har hatt bra utvikling der, men jeg tror også det kan være greit å få et miljøskifte. Selv om det har fungert bra på sprintlandslaget, må man hele tiden endre seg for å utvikle seg. Ellers stagnerer man. Etter tre år føler jeg det er på tide å bytte lag, sa Krogh til Dagbladet i mars.

Pål Golberg var verdens sjette beste sprinter forrige sesong. Han vant sprinten i Kuusamo, og fikk flere topp 10-plasseringer i verdenscupen.

Golberg ble vraket fra landslaget for et år siden, nå gjør han etter all sannsynlighet landslagscomeback. Men han vil ikke si noe om uttaket, heller ikke hvilket lag han vil være på om han fikk velge.

– Det er en sterkere treningsgruppe på allrondlaget. Volumet er større og det er tøffere. Men det er ikke alle som tåler det, sier Golberg.



Vil måle krefter mot Sundby



Han tror mange ønsker å være på allroundlaget for å måle krefter mot verdens beste langrennsløper, Martin Johnsrud Sundby, på trening.

– Men det er ikke alle det er bra for. Martin er ikke noe dårligere på motbakkeintervall om sommeren enn det han er til å gå på ski om vinteren, så det er tøft å henge på han. Det er vel ingen som er blitt bedre den første sesongen de kommer inn på allroundlaget. Men det er inspirerende å være på lag med Martin, sier Golberg.

Han vil ikke fortelle om han har fått landslagsplass. Men han forstår at Finn Hågen Krogh ønsker seg over på allroundlaget nå.

– Jeg tror Finn har hatt suksess fordi han har vært på sprintlaget. Nå er han blitt en bedre skiløper og tåler treningen på allroundlaget, sier Golberg.

Selv har han den klassiske sprinten i OL neste år som mål.

– Min beste sesong hadde jeg mens jeg var på sprintlandslaget. Da vant jeg både sprint -og distanserenn. Det er hva man trener som betyr noe, sier Golberg.



Harsem: Mer status å være distanseløper



I likhet med Golberg tilsier resultatene at Kathrine Harsem skal gjøre comeback på landslaget nå. Hun har vært i New York og på Sicilia etter sesongslutt. Hun er supermotivert for en ny sesong på ski.

På damesiden er sprint og distanse ett lag. Hun mener det i Norge er litt mye fokus på at man skal trene mye og hardt.

– Det har nok vært litt mer status i Norge å være distanseløper, sier Harsem.

Harsem gikk både Tour de Ski og var med i VM forrige sesong.

– På damesiden var det litt sånn at man ikke ville bli kalt sprinter. Man vil være god på alt, sier Harsem som selv er best på sprint.

Damelaget har denne sesongen bestått av syv løpere, siden Therese Johaug har vært suspendert og utestengt på grunn av doping. På sprintlaget har det vært seks menn, mens allroundlaget har bestått av syv løpere pluss Petter Northug.