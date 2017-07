Syk Klæbo dro til Kroatia da han måtte stå over treningssamlinger

Langrennskometen Johannes Høsflot Klæbo (20) ble forkjølet og mistet to treningssamlinger. Nå må han gjennom medisinske tester før han kan starte med hardtrening igjen.

Da Klæbo ble forkjølet og ikke kunne trene som normalt ba han sprintlandslagstrener Arild Monsen om lov til å reise til Kroatia.

– Han er en fornuftig gutt. Han ville slappe av og kose seg. Man er ikke begunstiget med sol hver dag i Trondheim, så da var det fristende med en uke i solen, sier Monsen til VG.

Ikke på plussiden



Klæbo har vist sine 47.000 følgere på Instagram noen glimt fra ferien.

«Nyter noen dager på stranden mens man venter på at kroppen skal komme på pluss siden igjen», skrev 20-åringen under et bilde av seg selv stående i turkisblått hav med armene ut fredag.

Søndag var han i vannet på vannscooter.

Les også: Klæbo om å score mål i 6. divisjon og oppmerksomheten fra jenter

Den nest siste uken i juni skulle Klæbo vært med allroundgutta på en ekstra treningssamling på Sognefjellet. Det ble spolert av sykdom.

– Johannes har vært forkjølet og hatt en forkjølelsesperiode. Han har vært nedsatt. Første morgen på Sognefjellet hadde han sår hals. Han dro hjem, sier Monsen.

Trent rolig



Fra 25. juni til 2. juli hadde sprintlandslaget samling i Oppdal. Men et besøk hos legen viste at det ikke var noen grunn til å reise til Oppdal for å trene.

– Han har vært i Kroatia i fem dager. Han er på vei hjem nå (mandag). Han har jogget og trent rolig. Planen fremover er normal trening, men det blir ikke noe hardkjør ennå, sier Monsen til VG.

Her kan du se Johannes Høsflot Klæbo beskrive den enorme gleden ved å score mål for 6. divisjonslaget Astor:

20-åringen fra Trondheim slo gjennom med et monsterbrak forrige sesong. Han vant i sesongåpningen på Beitostølen og ble umiddelbart sammenlignet med Petter Northug. Hvorfor kan du lese her.

Han holdt det gående med pallplasser gjennom hele sesongen. I VM tok han bronse på sprinten, da sa han at 3. plassen er den andre taperen.

Så du denne? Klæbo ville ikke på sprintlaget. Men la skuffelsen bak seg.

Etter gjennombruddet ble han tatt ut på sprintlandslaget, og er altså i gang med sin første sesong på et seniorlandslag.

– Jeg vil ha alle på samling. Det er like beklagelig hver gang noen blir syke. Men sånn er det i all sport, det er om å gjøre og holde seg frisk, sier Monsen.



Nye tider for langrennskometen



Treneren tror ikke noen uker uten å følge det planlagte treningsprogrammet har noe å si for kommende sesong. I februar neste år er det OL i Sør-Korea.

– Han har morfar og han har oss. Vi har en god dialog. Det er viktig å bevisstgjøre Johannes på at det er en ny tid. Fra stille og rolig tider, så er han blitt en person alle skal snakke med. Vi må passe på, sier Monsen.

Før Klæbo kan trene hardt igjen må han gjennom medisinske undersøkelser. Neste landslagssamling er i Meråker. Da er det felles samling for allroundlaget og sprintlaget fra 2. august.

PS! Det var ikke bare Klæbo som har vært syk på sprintlandslaget, Eirik Brandsdal ble forkjølet under samling på Oppdal og dro hjem underveis.