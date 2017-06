Skikometen Klæbo: Om å score i 6. divisjon og oppmerksomheten fra jenter

SOGNEFJELLET (VG) Johannes Høsflot Klæbo (20) må le litt når han får spørsmål om damer. Men langrennsstjernen syns det er helt greit.

Klæbo avsluttet sesongen i mars med å vinne verdenscupavslutningen i Canada. Fire måneder tidligere vant han sprinten under den nasjonale åpningen på Beitostølen, og ble spådd å bli den nye Northug. Mellom der fikk han mange pallplasser i verdenscupen og VM-bronse på sprinten. En ny langrennsstjerne hadde meldt seg.

– Om noen hadde fortalt meg foran sesongen hvordan den skulle bli, da hadde jeg tenkte at det var en skrøne. Jeg hadde ikke trodd det kom til å skje. Det som har skjedd er utrolig kult, sier Klæbo til VG.

I løpet av våren har han tenkt litt på forrige sesong.

– Det har gått opp for meg hvor stort det er, sier Klæbo.

Om kjæreste: – Det som skjer det skjer



Onsdag var det pressedag under landslagssamlingen på Sognefjellet. Journalistene fikk fem minutter med Klæbo hver. Han er bare 20 år. Men allerede en av favorittene på sprinten i OL neste år.

– Det er det her man trener for. Men å gjøre det så tidlig som jeg gjorde, det henger høyt. Men nå er vi i gang med ny sesong. Nye skirenn som skal gåes, nye medaljer som skal deles ut. Da stiller alle med blanke ark, sier Klæbo.

Googler man Klæbo og kjæreste får man 8780 treff. I begynnelsen av februar sa skikomten til Adresseavisen at han ikke har tid til en kjæreste.

Vi spør om han har tenkt noe på faren for hvor mange pikehjerter han skuffet med en slik uttalelse. 20-åringen fra Trondheim ler litt av spørsmålet.

– Jeg har ikke tenkt på akkurat det. Tid er et problem som skiløper. Det går i ett med å trene, spise og sove. Men jeg kan si så mye som at det som skjer det skjer. Det får vi bare se på, sier Klæbo.

For han innrømmer at det har vært en viss pågang.

– Det er klart det er en forskjell. Men jeg har vært ganske flink til å stenge ting ute, og jeg har vært mye med kompiser. Det er bare trivelige det. Det er ikke så mye mer å si, sier Klæbo til VG.

– Tenker du det er litt rart at du sitter her og får spørsmål om damer?

– Ja, det er i hvert fall ikke det jeg trodde jeg måtte svare på da jeg kom inn i dette gamet. Det har gått fort fra man trodde det var mye skisnakk, til at jeg har forstått at det er mye rundt og. Men det er bare bra det, svarer Klæbo.

Farlig moro å score fotballmål

Han forteller at foreldrene er gode støttespillere.

– Pappa er veldig opptatt av at jeg skal ha det artig. Gjøre ting som jeg syns er morsomt. Være med kompiser. Spille litt fotball. Gjøre litt forskjellig ting. Det har fungret bra til nå, sier Klæbo.

LANDSLAGSSAMLING: Sportsjournalistene fulgte med da Johannes Høsflot Klæbo trente på Sognefjellet onsdag. Klæbo er ny på sprintlandslaget. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Men nå blir det mindre fotball og mer ski fremover. Men han rakk å score noen mål for Astor.

– Hva er forskjellen på å score mål i 6. divisjon og å gjøre det bra i verdenscupen?

– Det verste er at forskjellen er ikke så stor. Selv om jeg scorer mål i 6. divisjon, så er følelsen av å score mål ganske stor den og. Men jeg må nok si at det er hakket større å gå først over mållinjen og ha vunnet verdenscup. Men det er farlig hvor artig det er å score mål og, svarer Klæbo og smiler stort.