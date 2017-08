Nervøs Klæbo spurtslått – Northug sjanseløs

AURE (VG) Johannes Høsflot Klæbo (20) tok seg lekende enkelt til finalen under klassisksprinten. Der nådde han imidlertid ikke helt til topps.

I en durabelig kamp på oppløpet ble han nummer to bak Pål Trøan Aune. Eirik Brandsdal ble nummer tre og Calle Halfvarsson tok fjerdeplassen.

– Jeg er ikke skuffet. Alle fryktet vel Pål også vil jeg tro. Han har vist hvor god han kan være. Det er en løype som passer ham bra, og han har vunnet før. Han er utrolig sterk. Han er en utøver som jeg trener med og det er fortjent at han vinner, sier Klæbo til VG.

– Utrolig nervøs



LEVERTE TOPPLASSERING: Johannes Høsflot Klæbo, her fra kvartfinalen av dagens sprint under Toppidrettsveka i Aure. Foto: Mikal Aaserud, VG

Han mener det er helt individuelt hva hver enkelt utøver legger i slike rulleski-konkurransen, men han innrømmer at han må «fyre seg opp litt før start».

Uansett er Klæbo blitt mannen å slå. Han var fjorårssesongens beste sprinter og kjenner litt mer på at konkurrentene passer på akkurat ham.

– Men sånn vil det alltid være. Når jeg stiller på start i dag er jeg utrolig nervøs fordi det er mange gode løpere på start. Kvartfinalen var det verste heatet. Jeg måtte bite tennene skikkelig sammen for å henge med. Det viser bredden vi har i Norge og at Toppidrettsveka klarer å få mange gode til å stille. Da blir det utrolig høyt nivå, sier 20-åringen.

Northug droppet mediene

Etter at ordkrigen begynte allerede før starten på sprinten, røk profilene ut i tur og orden på åpningsdistansen av Toppidrettsveka. Sprint er ikke Niklas Dyrhaugs favorittdistanse. For ham var det stopp allerede i kvartfinalen. Litt overraskende var det at Finn Hågen Krogh led samme skjebne.

Også en Petter Northug røk ut her. Han var ikke interessert i å prate med mediene etter den tidligere exiten, men rakk altså å lange ut mot Calle Halfvarsson etter prologen.

Samme Halfvarsson tok seg for øvrig videre i Northugs heat…

Iversen i kjempeform



I semifinalen sa også Emil Iversen takk for seg.

– Dagen har vært bra. Jeg er i kjempeform, men har rett og slett ikke sjanse. Det er for dårlig. Sånn er det å være Emil Iversen,, sier Iversen om seg selv.

– Hva mangler?

– Teknikken, utholdenheten og farten, men ellers er det bra.

– Hvorfor er det slik?

– Jeg prøver så godt jeg kan. Jeg trener og står på hver dag. Det er ikke bare å komme her og komme her, sier Iversen, litt medtatt.

Dermed bestod finalefeltet av Halfvarsson, Johannes Høsflot Klæbo, Pål Trøan Aune, Eirik Brandsdal, Pål Golberg og Erik Lippe Thorstensen.

Der viste Aune seg sterkest like foran Klæbo.

Svensk seier hos kvinnene

Kvinnefeltet var i motsetning til herrenes startfelt profilfattig.

Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Kathrine Harsem kom seg alle til finalen.

Der møtte de Barbro Kvaale, svenske Linn Sömskar og Lovise Heimdal. På oppløpet var Sömskar raskest med Kathrine Harsem på en andreplass. Heidi Weng ble nummer tre og Uhrenholdt Jacobsen fem.