Morfaren om Klæbos skole-ja: – Det må diskuteres

TRONDHEIM (VG) Johannes Høsflot Klæbo (20) viser under Toppidrettsveka at han er i rute formmessig før den viktige OL-sesongen. Men han velger likevel å gi seg en ekstra byrde det neste halvåret.

– Nå har jeg fått bekreftet at jeg har plass på skole. Planen er, når høsten kommer, å melde meg opp til ett fag. Så får vi se om jeg tar eksamen i det. Om jeg ikke får tatt den i høst, så er planen å ta den neste vår. Så får vi se om jeg klarer å gjøre det som jeg setter meg som mål, sier Klæbo til VG.

Vil gå økonomi



Han har gjort det godt under Toppidrettsveka så langt. Andreplass på sprinten torsdag. Bonussekunder fikk han med seg på 24 kilometeren fredag morgen, selv om plasseringen til slutt ikke var spesielt god. Under by-sprinten i Trondheim fredag gikk han helt til topps. Han ligger bra an når den fire dager lange konkurransen avgjøres med jaktstart i Trondheim lørdag.

Alt regnes som trening og forberedelser til en tøff OL-sesong. Og nå har han altså planer om å gjøre det enda litt mer stressende for seg selv.

– Det er snakk om å gå økonomi-linja på NTNU. Så får vi se om jeg får gjort ferdig en bachelor i løpet av mange år, sier 20-åringen og smiler.

Han sier han ønsker å være ferdig med graden innen karrieren som skiløper er over. Planen hans er å se om opplegget kan fungere og hele tiden vurdere om han har overskudd nok.

– Jeg vil sikkert bruke litt tid. Det er ikke gjort på fem minutter heller. Jeg er nødt til å bruke tid på det. Men det blir mellom øktene. Så får vi se om jeg klarer det.

Morfar: – Det må diskuteres



Supertalentet har i realiteten to trenere nå. Sprinttrener på landslaget, Arild Monsen, står rett ved siden av VGs reporter og Klæbo selv når 20-åringen overbringer nyheten.

– Mitt førsteinntrykk er at det er veldig fornuftig: Å holde på meg noe annet. Men da må man finne en struktur i hverdagen som fungerer. Det går fint an å kombinere. Men man må ha en motivasjon og struktur på det, påpeker Monsen.

Morfar Kåre Høsflot er av Klæbo selv omtalt som den viktigste sportslige sparringspartneren hans.

– Jeg skjønner godt at han har lyst til å gjøre det. Han kan ikke bare sove, trene og spise. Det er greit å gjøre, men i en OL-sesong… Det får vi diskutere litt. Han skal «fordøye» treningen også. Den er jo nedbrytende, sier Kåre Høsflot.

– Du er skeptisk?

– Nei, ikke skeptisk. Men det må diskuteres. Både fordeler og ulemper. Vi har lagt en plan som vi må prøve å følge, så får vi se om det er rom før lesing. Jeg tror han har lyst til det selv. Så får vi se, sier morfaren.

Bor hjemme minst ett år til



Klæbo er inne i sin første ordentlige sesong på landslaget. Etter et fantastisk 2016/2017 har han sopt inn mye penger. Bare minitour-seieren i Canada på tampen av sist sesong sikret ham millionbeløp i premiepenger. Økonomien er det mamma og pappa som tar seg.

Derfor har Byåsen-løperen ennå ingen planer om å kjøpe seg sitt eget krypinn. Han velger heller å bo hjemme på gutterommet denne OL-sesongen.

– Jeg har ikke kommet meg ut derfra enda. Jeg må ha meg et kurs i å vaske klær og lage mat først. Jeg blir boende hjemme i hvert fall ett år til. Ett år i hvert fall, sier han og gliser.

– Andre vurderer kanskje å investere når man gjør det så godt?

– Jeg har ikke hatt så fokus på det nå og det er jo OL-sesong. Så får mamma og pappa styre med pengene og den biten der. Så er det sikkert lurt å investere – og du skal ikke se bort i fra at det vil skje. Enn så lenge er det de som styrer det, sier en skoleklar og hjemmekjær Klæbo.