Minst to må ut av langrennslandslaget

Minst to landslagsløpere i langrenn mister landslagsplassen, tror tidligere langrennssjef Åge Skinstad.

Det er ingen tvil om at Johannes Høsflot Klæbo skal inn på landslaget. Skinstad tror sesongens store komet får følge av Kathrine Harsem. Dermed må minst to landslagsløpere takke for seg.

– Jeg blir veldig overrasket om de utvider landslagene. Kvotene i verdenscupen og i OL har ikke steget, og det avgjør hvor mange plasser man har på landslaget, sier Skinstad til VG.

I tillegg til Harsem banker også Marthe Kristoffersen (27) på landslagsdøren. Hun ble vraket fra landslaget for to år siden, så hun vet hvordan det er å få den kjedelige beskjeden. Nå er det spesielt blant herreløperne det er ekstrem kamp om plassen på landslaget neste år. Kristoffersen tror flere blir skuffet.

– Mange er nok spente nå, noen er spente på om de får en sjanse til. Noen går med kniven på strupen. Det er veldig spennende tider for mange, sier Kristoffersen til VG og legger til:

– Det er mange gode gutter som går på ski. Noen blir skuffet, andre blir glade. Toppidrett det er brutalt.

Ikke på pallen



I tillegg til Klæbo så har Mathias Rundgreen fra rekruttlandslaget levert pallplass denne sesongen. Rekruttlandslagets Simen Hegstad Krüger tok en 3. plass på en etappe i Tour de Ski.

Disse løperne på landslagene har ikke vært på pallen denne sesongen: Martin Løwstrøm Nyenget, Ola Vigen Hattestad, Sjur Røthe, Ragnhild Haga og Kari Øyre Slind.

– Man kan grave seg ned



Kristoffersen har levert en god sesong hvor hun ble tatt ut som hjemmeværende reserve under VM. Søndag går hun tremila i Holmenkollen. Men hun har ikke hørt noe fra landslagsledelsen om hvordan hun ligger an i kampen om landslagsplass.

– Det er mange på mitt nivå som banker på, ikke alle kan komme inn, sier Kristoffersen.

27-åringen mener av egen erfaring at løpere som blir vraket fra landslaget har to valg:

– Man kan bli veldig lei seg og grave seg ned, eller man kan si til seg selv: Dette skal jeg klare også utenfor landslaget, sier Kristoffersen.

Olympisk mester i faresonen



EKSPERT: Tidligere langrennssjef i skiforbundet, Åge Skinstad, er nå ekspert på Eurosport. Foto: Trond Solberg , VG

Ola Vigen Hattestad er regjerende olympisk mester på sprint. Han er også tidligere sprintverdensmester. Han har slitt med flere typer sykdom i løpet av sesongen, og kom ikke til VM. Kanskje er landslagsplassen i fare foran OL-sesongen.

– At Ola blir vurdert er det ikke tvil om. Det er heller ikke tvil om at en Ola i form er god nok for ethvert landslag, sier Skinstad, som nå er ekspert på Eurosport.

En annen som kjempet for tilværelsen på landslaget var Eirik Brandsdal. Han vant sprinten i Drammen onsdag, og understreket at det reddet videre landslagsliv.



– En verdenscupseier i Drammen er ingen ulempe, det trumfer alt det andre Eirik har gjort tidligere i sesongen, sier Skinstad – som skal være stadionspeaker i Holmenkollen kommende helg.

Han er spent på om det blir comeback for Kristoffersen på landslaget.

– Det er veldig moro at Marthe har vist glimt av gammel storhet, sier Skinstad.

Pål Golberg ble vraket fra landslaget etter forrige sesong, han slo tilbake med en verdenscupseier denne sesongen. Det er det flere av løperne på sprintlandslaget som ikke kan matche. Golberg går femmila i Holmenkollen lørdag.

Sesongen avsluttes med en minitour i Quebec i Canada neste helg. Landslagene for neste sesong offentliggjøres i slutten av april.



Landslagsledelsen ville ikke kommentere kabelen for landslaget neste år, siden sesongen ikke er over ennå.



På pallen i sprint:

Maiken Caspersen Falla har fem 2. plasser og én seier i verdenscupen i sprint, i tillegg til å være verdensmester på øvelsen. Heidi Weng har tre 3. plasser og en seier, mens Ingvild Flugstad Østberg og Silje Øyre Slind har en 2. plass i verdenscupen hver.

Pål Golberg, Eirik Brandsdal, Johannes Høsflot Klæbo og Sindre Bjørnestad Skar har vunnet sprintrenn i verdenscupen. Finn Hågen Krogh har to 2. plasser, det samme har Emil Iversen, mens Sondre Turvoll Fossli har én 2. plass.

På pallen i distanserenn:

Marit Bjørgen har seks pallplasser, fire av dem seirer. Heidi Weng har syv pallplasser, to seirer, mens Ingvild Flugstad Østberg har fire pallplasser, én seier.

Blant de norske herrene har Martin Johnsrud Sundby syv pallplasser, tre seirer. Emil Iversen har én seier og en 2. plass, mens Johannes Høsflot Klæbo og Anders Gløersen har en 2. plass hver. Finn Hågen Krogh har én seier, mens Daniel Stock har en 2. plass, Mathias Rundgreen og Hans Christer Holund har én 3. plass hver.

Av dem som ikke har pallplass i verdenscupen, så tok Niklas Dyrhaug en individuell bronse i VM, mens Astrid Uhrenholdt tok to individuelle bronsemedaljer.

Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger leverte begge hver sin 3. plass i enkeltrenn i Tour de Ski.