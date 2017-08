MERÅKER (VG) Johannes Høsflot Klæbo (20) ville trene sammen med allrounderne denne sesongen. Han fikk ikke viljen sin. Tre måneder ut i sesongen synes han det er helt greit.

– Akkurat nå hadde jeg ikke hatt noe på allroundlandslaget å gjøre. Det går hakket for fort på langtur. På hardøktene er det noe annet. Men slik som valget ble, er jeg strålende fornøyd med tilværelsen, sier 20-åringen, og svarer følgende på VGs spørsmål om det er noe han er «nødt til å si».

– Jeg sier det fordi jeg mener det. Det er ikke fordi jeg bør si det. Samarbeidet som Arild og morfar har nå fungerer utrolig bra. Så lenge jeg får gjøre den jobben, som er å trene, spise og sove, så er jeg fornøyd, sier Klæbo.

Husker du? Klæbo fikk ikke viljen sin

ÅPEN OM EGEN TILVÆRELSE: Johannes Høsflot Klæbo forteller om livet på sprintlandslaget inne i lokalene til Meråker Brug i Nord-Trøndelag. Her er han sammen med resten av herreløperne på treningssamling. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Spent på hardøkt



Det er ikke ofte sprint- og allroundlandslaget gjør bortimot det samme på trening. Men ifølge sprinttrener Arild Monsen er det tilfelle under denne ukens samling i Meråker.

Dermed kjenner Johannes Høsflot Klæbo på nivået han håpet å være en del av etter suksessen forrige sesong.

– Det blir gått hardt. Nå har vi vært flinke til å gå rolig på langturene. Da funker det. Så lenge man går rolig da går det an å være med på hardøktene. Det blir spennende på sisteøkta mandag, da får vi se hvordan «ståa» er, sier Klæbo, som sist sesong egentlig var en del av rekruttlandslaget.

Les også: Morfar Klæbo krever «individuell tilpasning»

Johannes Høsflot Klæbo, 21 år. Aktuell: Første sesong på elitelag. Debutsesong som senior i 2016/2017: Vant langrennsåpningen på Beitostølen i november. Fulgte opp med pallplass i finske Kuusamo helgen etter.

Resten av vinteren ble en drøm. Ble nummer to i minitouren på Lillehammer i desember i fjor. Fulgte opp med to topp fem-plasseringer i verdenscup i sprint og tok NM-gull på denne distansen i februar. Første verdenscupseier kom i Otepää i Estland under en uke før VM. Under verdensmesterskapet i Lahti tok han bronsen på sprinten. Han ga seg ikke der. Han rundet i mars av med tour-seier i Canada og han mottok sprintkula - beviset på at han var sist sesongs beste sprinter i verden.

– Hadde taklet det fint



Allrounder Didrik Tønseth mener unggutten er litt vel passiv i sin dom.

Han mener det er en klar forskjell på de to elitelagene treningsmessig. Selv opplevde han som ung allrounder å kjenne på følelsen av å «ikke klare å komme seg gjennom samlinger».

– Men så merker du at det går greit og blir vant til det. Den læringen er knallhard. Vi går fortere på langturer enn sprintgutta. Det er forskjell på rekrutt og elitelaget til allround. Det er det ikke tvil om. Men jeg tror han hadde taklet det fint og blitt vant til det fordi han er så bra trent, lyder det fra Tønseth.

– Sunn fornuft



Sprinttrener Monsen mener det er vanskelig å vurdere Klæbos kapasitet opp mot allrounderne, men sier valget om å sette stortalentet på sitt eget lag handler om hva trenerne i skiforbundet har erfart.

– Vi har vært med i mange år og sett hva slags treningsvolum de ulike gruppene legger ned - og hva folk har i bagasjen når de kommer inn. Når man har så gode resultater som ham vil man bare videre og videre. Det er positivt, men den evnen å skynde seg langsomt i treningsveien kan kanskje vi trenere og støtteapparat se bedre enn den enkelte utøver, sier Monsen til VG.

–V i har forsøkt å bremse opp litt. Vi har sett nok eksempler på at det kan tippe over og noen får motbakke. Det kan gjelde alle. Vi har brukt vår sunne fornuft og erfaring, sier Monsen.

Les også: Nå tør Sundby endelig bruke av formuen sin

SPRINTSJEF: Arild Monsen, her fra treningssamlingen i Meråker denne uken. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

– Må gi energi



Klæbo kom som en komet inn i langrennssirkuset tidlig på vinteren i fjor. Han gikk fra å være en anonym rekruttløper til å ta VM-medalje i februar. Livet er snudd opp ned. Det har han ingen problemer med å innrømme.

– Det er en utfordring. Det har vært stor forskjell på dette og rekrutt, hvor du får fred og ro, sier Klæbo på spørsmål om hvordan han kjenner på trykket rundt sin egen person.

– Men så er det artig at folk følger med oss. Det er veldig viktig for oss at vi får frem sporten vår. Det må gi energi hvis du skal holde på med dette her, fordi det er en del av hverdagen, sier 20-åringen.

Fått med deg denne? Iversen stålsetter seg på «40-dagerskrig»