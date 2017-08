Klæbo fryktet Northug: – Et skikkelig slit

TRONDHEIM (VG) På Toppidrettsvekas siste dag var det kun duellen mellom Johannes Høsflot Klæbo (20) og Calle Halfvarsson (28) det handlet om. Den gikk svensken seirende ut av.

– Det var et skikkelig slit. Jeg måtte jobbe hele veien og hadde et håp om å ta igjen Calle der. Men han gikk fryktelig fort. Så det ble en kamp med dem som kom bak og heldigvis klarte jeg å holde unna, sier Klæbo til VG.

Tapte hele veien



KJEMPET HARDT: Johannes Høsflot Klæbo fikk det tøft til tross for andreplass under jaktstarten i Trondheim lørdag. Her er han i prat med noen bekjente etter rennet. Foto: Mikal Aaserud, VG

Han fikk oppleve at Halfvarsson var i en klasse for seg på hans egen hjemmebane. Regnet haglet ned i Trondheim sentrum, men det hindret ikke svensken gjennom hele den 15 kilometer lange jaktstarten å øke det 12 sekunder store forspranget han hadde på Klæbo fra start.

Ved fem kilometer var differansen de to imellom nesten 50 sekunder. Ved 7,5 kilometer var det enda mer og til slutt var det blitt langt over et minutt. Dermed ble det svensk seier i årets utgave av Toppidrettsveka og norsk annenplass. Overraskende nok var det Petter Northug som tok tredjeplassen. Han var faktisk ikke så langt bak Klæbo i mål.

Halfvarssons triumf



For Klæbos del, til tross for at han svært gjerne skulle vunnet, har han i det minste vist at han er i rute formmessig. Han har vært på pallen på begge sprintene i Toppidrettsveka. På fellesstarten fredag ble han riktignok nummer 100, men karet til seg viktige bonussekunder underveis. Kun Halfvarsson hadde prestert bedre.

Svensken har fått tyn av både Petter Northug og Emil Iversen tidligere i uken. Han har blant annet blitt kalt klovn for å ha kommet for sent til prologstarten i Aure på torsdag. Men da Halfvarsson fikk muligheten til å stå øverst på pallen i trøndernes egen storby, så grep han muligheten.

Heidi Weng vant kvinneklassen under Toppidrettsveka.