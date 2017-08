Halfvarsson knuste Klæbo – Northug med sensasjonell tredjeplass

TRONDHEIM (VG) På Toppidrettsvekas siste dag var det kun duellen mellom Johannes Høsflot Klæbo (20) og Calle Halfvarsson (28) det handlet om. Den gikk svensken seirende ut av.

På Klæbos hjemmebane, hvor trønderen herjet under sprinten i går, var Halfvarsson i en klasse for seg. Regnet haglet ned i Trondheim sentrum. Men det hindret ikke svensken gjennom hele den 15 kilometer lange jaktstarten å øke det 12 sekunder store forspranget fra start.

Ved fem kilometer var differansen de to imellom nesten 50 sekunder. Ved 7,5 kilometer var det enda mer. Og i mål hadde Halfvarsson slått Klæbo med hele … sekunder. Dermed ble det svensk seier i årets utgave av Toppidrettsveka og norsk annenplass.

Overraskende nok ble det også norsk tredjeplass. Petter Northug har ikke hatt noen spesielt god uke på hjemmebane og startet langt bak hele feltet i dag. Men han klarte på et vis å kare seg opp til Klæbos nærmeste forfølgere. Northug dro tidvis også på det store feltet. Da kampen om tredjeplassen nærmet seg, vartet han opp med en langspurt. Den holdt også helt inn og Northug ble nummer tre.

For Klæbos del, til tross for at han svært gjerne skulle vunnet, har han i det minste vist at han er i rute formmessig. Han har vært på pallen på begge sprintene i Toppidrettsveka. På fellesstarten fredag ble han riktignok nummer 100, men karet til seg viktige bonussekunder underveis. Kun Halfvarsson hadde prestert bedre.

Svensken har fått tyn av både Petter Northug og Emil Iversen tidligere i uken. Men da han fikk muligheten til å stå øverst på pallen i trøndernes egen storby, så grep han muligheten.