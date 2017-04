Gløersen og Hattestad vrakes fra langrennslandslaget – fire nye får sjansen

FORNEBU (VG) Landslagssjef Vidar Løfshus innrømmer at uttaket til neste års landslag har vært det tøffeste noen gang. To meget rutinerte løpere er blant de vrakede.

Etter det VG erfarer er Simen Hegstad Krüger, Håvard Solås Taugbøl og Johannes Høsflot Klæbo inne på landslaget kommende sesong.

Disse er tatt ut på rekruttlandslaget: Lotta Udnes Weng (Nes), Mari Eide (Øystre Slidre), Marte Mæhlum Johansen (Østre Toten Skilag), Silje Øyre Slind (Oppdal), Tiril Udnes Weng (Nes), Daniel Stock (Vadsø), Magnus Stensås (Tydal), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Mathias Rundgreen (Byåsen), Mattis Stenshagen (Follebu).

Alle tre har levert resultater i verdenscupen denne vinteren og flyttes opp fra rekruttlandslaget. I tillegg til disse tre blir det et gjensyn med Pål Golberg.

Han ble vraket fra landslagstroppen i fjor, men etter en meget sterk vinter – som likevel ikke ga plass i VM-troppen i Lahti – er han nå inne igjen.

– Det går an å begynne å spekulere, og de spekulasjonene ... Det er ikke så usannsynlig at det ender opp sånn, sier Vidar Løfshus når VG ramser opp de fire navnene kort tid etter at landslagssjefen har presentert neste års rekrutt- og juniorlandslag i Statoils lokaler på Fornebu.

Vraker Hattestad og Gløersen



Dermed har Løfshus og herretrenerne blitt nødt til å vrake enkelte svært rutinerte løpere. Det er allerede klart at Martin Løwstrøm Nyenget flyttes ned fra sprintlaget menn til rekruttlandslaget. I tillegg ryker Ola Vigen Hattestad og Anders Gløersen ut av laget.

Hattestad har hatt en tøff sesong og klarte ikke komme med på VM-laget. Gløersen var med på femmilslaget under mesterskapet i Lahti, men er nå funnet for lett kommende sesong.

Ingen av de to løperne har besvart VGs henvendelser tirsdag.

Vanskeligste uttak noensinne



I fjor utgjorde 14 løpere Norges elitelag på herresiden. Vidar Løfshus vil ikke bekrefte, men sier at skiforbundet i hvert fall ikke blir færre i neste års herretropp, på VGs spørsmål om de vurderer å utvide til 14 løpere pluss Petter Northug.

– På herresiden har det vært det vanskeligste uttaket noensinne på et landslag. Vi har jo hatt noen kriterier, som at hvis du har vært topp 50 i verdenscup, så har du vært aktuell. Men nå er det mye høyere opp. Det er nok en del løpere som forsvinner som strengt tatt ikke burde forsvunnet ut, sier Løfshus.

– Du har vraket løpere som var med i VM?

– Jeg sier ikke mer nå. Jeg synes det er vanskelig og tungt å gi den beskjeden til løperne som ikke skal være med og har vært med og bidratt i flere år, sier landslagssjefen.