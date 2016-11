Iversen er langt nede – slakter egen form

KUUSAMO (VG) Emil Iversen (25) skyldte ikke på noe annet enn sin egen begredelige form etter at han røk ut allerede i sprint-kvartfinalen. Nå er han alvorlig bekymret for resten av sesongen.

– Jeg hadde kjempeski. Det er formen som er dårlig. Jeg har blitt en dårlig skiløper gjennom sommeren og høsten. Det er sikkert siste verdenscuprenn jeg går. Du ser det selv. Det er ikke noen skiløper som går opp den bakken, sier Iversen til VG.

– Kroppen var ikke noe bra. Så får vi be til gudene om at det løsner utover vinteren. Det har gått opp og ned i høst, og nå fikk jeg en dårlig start, sier han.

Dårlig selvtillit



25-åringen er ordentlig oppgitt etter å ha blitt sist i kvartfinaleheatet sitt under lørdagens sprintrenn i Finland. Det er tungt erkjenner han. Det er denne distansen han har siktet seg inn på til VM i Lahti 2017.

Det var i Oberstdorf-sprinten under sist sesongs Tour de Ski-utgave Iversen fikk sitt gjennombrudd. Samme vinter tok han ytterligere to seire i verdenscupen. Nå er selvtilliten på et bunnivå.

– Ja, det er den. Skal vi finne kvartfinalen og se den i reprise? Det ser du når du kikker på den igjen, sier nordtrønderen.

Første sommer og høst med landslaget



Han hadde et håp om å nå sprintfinalen lørdag. Iversen nekter å gi seg. Derfor stiller han også opp på søndagens 15 kilometer klassisk. Å reise hjem er ikke noe alternativ. Han håper bare ikke han ender sist.

Iversen vet ikke grunnen til at kroppen kjentes elendig. Han kaller det i stedet for et godt spørsmål hva som feiler ham. Han er rett og slett nødt til å tenke litt på det, sier 25-åringen til VG.

Han blir spurt av Adressas journalist om det er landslagslivet som har blitt for tøft. Det er først denne sesongen han har fått plass der.

– Nei, det skal jo være veldig bra der. Men det har vært hardt. Det er for tidlig å si ennå, men fortsetter det i dette sporet her… sier Iversen og lar setningen henge i luften.

Gledet seg over trønder-komet



Petter Northug droppet verdenscupåpningen i Kuusamo fordi han ikke hadde nok overskudd etter langrennsåpningen på Beitostølen. Iversen lurer på om ikke han burde gjort det samme etter å ha blitt nummer fire og ti på de to distansene har deltok på sist helg. Akkurat nå føler han at det ikke er noen vits i å være på plass i Kuusamo når han nesten ikke får med seg verdenscup-poeng.

Han kunne imidlertid glede seg over en annen trønder på gårsdagens sprint. Johannes Høsflot Klæbo herjet i både prolog, kvart- og semifinale, før han måtte se seg slått av landsmann Pål Golberg og svenske Calle Halfvarsson. Iversen tror også Petter Northug ville ha slitt med å slå den unge kometen.

– Han er en mann å se opp for de neste 15 årene. En halvtung Petter hadde kjempet med meg baki der, sier Iversen og smiler.

Søndag går han og de andre norske langrennsgutta ut på 15 kilometeren klokken 12.00. Marit Bjørgen jakter sin første verdenscup-seier etter comebacket klokken 09.30. Begge konkurransene kan du følge i VG Direkte.