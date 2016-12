Weng knust av svenskenes yndling i prologen

VAL MÜSTAIR/OSLO (VG) Ingen var bedre enn Stina Nilsson (23) på dagens sprintprolog. Kun Ingvild Flugstad Østberg (26) var i nærheten av svenskenes langrennsyndling.

Gjøvik-jenta gikk over målstreken til andre beste tid, bare 1,28 sekunder bak Nilsson. Sveitseren Nadine Faendrich og Sandra Ringwald fra Tyskland fulgte på plassene bak, og for Norges del må man uvanlig langt ned på resultatlistene for å finne neste norske etter Østberg.

Verdens beste kvinnesprinter, Maiken Caspersen Falla, havnet helt nede på en 13. plass. Falla var faktisk nesten syv sekunder bak på den korte prolog-sløyfa.

Heidi Weng – Norges store sammenlagtfavoritt – fikk 20. beste tid. Hun har slitt med en matforgiftning i opptakten til årets Tour de Ski, og måtte se seg slått med 8,56 sekunder av prologvinneren fra Sverige.

Ellers gikk Kathrine Harsem (23) og Silje Øyre Slind (16) også videre. Lotta Udnes Weng og Ragnhild Haga røk ut før moroa virkelig begynner med finaler fra klokken 14.50.

– Dårlig start, meldte Haga da hun gikk forbi pressen i solskinnet i Sveits. Hun lå da på 31. plass og dermed ikke blant de 30 som får gå kvartfinaler.

Mener sprinten kan være avgjørende



I RUTE: Ingvild Flugstad Østberg ble beste norske kvinne under prologen i Sveits i dag. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Tour de Ski totalt sett består av syv etapper denne sesongen.

Men mye kan allerede være avgjort allerede etter åpningssprinten. Det mener i hvert fall Ingvild Flugstad Østberg. Hun sier til Expressen at minstekravet for å henge med videre bør være å nå semifinalen.

– Å nå minst til semifinalen er en nøkkel til hele fortsettelsen av Touren, sier Østberg til den svenske avisen.

Og ryker man allerede i prologen er man virkelig i trøbbel.

– Da blir det tøft. Da er du umiddelbart i den posisjonen at du må begynne å jage de andre. Og da er det vanskelig å beholde den roen man trenger, sier Østberg.

Kalla-comeback etter hjerteflimmer

De 30 beste i sprinten, det vil si alle som kommer til kvartfinale, får bonussekunder. Vinneren får med seg hele 60 sekunder videre, andreplassen får 56 sekunder, tredjeplassen 52, og fjerdeplassen 48 bonussekunder.

Charlotte Kalla, som gjør sitt verdenscup-comeback etter å ha kollapset på grunn av hjerteflimmer i slutten av november, er enig med Østberg i at dagens sprint er viktig. Kalla ble nummer 12 på dagens prolog.

– Ja, det har hun definitivt rett i. Men mitt hovedfokus er å prøve å ta meg videre fra prologen. Og så tar vi det derfra, sier Kalla til Expressen.

Følgende norske stiller fra start i kvinnenes Tour de Ski: Flugstad Østberg, Weng, Kathrine Rolsted Harsem, Silje Øyre Slind, Ragnhild Haga, Maiken Caspersen Falla og Lotta Udnes Weng.

