Valgte å droppe samling etter «monsterøkt» med Johaug

HAFJELL (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) fikk kjørt seg på sitt livs høydesamling med Therese Johaug (29).

Toppidretten handler om marginer, derfor kan man fort gå på en smell på trening. Kari Øyre Slind må stå over treningssamlingen til landslagsdamene i Hafjell nå, fordi hun er sliten etter høydesamlingen i Italia. Samlingen i Italia måtte Østberg stå over, fordi hun var sliten etter en privat treningstur til USA med Johaug.

Den samlingen slo alt de har gjort i høyden før. De bodde høyere og trente høyere.

– Det er den største høydesamlingen jeg har vært på noen gang. Vi sov på 2500 meter. Vi trente på alt fra 2000 til 4000 meter. Det har jeg aldri gjort før, sier Østberg til VG.



Respekt for 4000 meter



De bodde altså flere hundre meter høyere enn det landslagsløperne gjør når de har høydesamlinger i Italia.

– Vi trente oppe på 3000 meter hver dag. Det var mye trening veldig høyt, sier Østberg.

En dag hadde de en treningsøkt som gikk opp til 4000 meter. Toppen de nådde heter Electric Pass og ligger i Aspen i Colorado.

– Vi hadde litt respekt for det. Det gikk saktere og saktere opp mot toppen. Men ingen av oss hadde noe problem, sier Østberg.

Det var sti helt opp til 4000 meter så de slapp tau og klatring.

– Den største utfordringen var å løpe ned igjen. Vi løp ganske fort ned. Vi løp i vei. Det var gøy å løpe nedover, sier Østberg.

Johaug satte standarden



Og tidligere denne måneden måtte hun altså stå over høydesamlingen med landslaget i Livigno. Hun ser i ettertid at det kan ha hatt litt med turen til 4000 meter å gjøre.

– Vi gikk litt for fort ned. Det var det vi gjorde som var ganske dumt, sier Østberg.

– Hvordan var det egentlig å puste på 4000 meter?

– Det var ikke noe problem med pusten eller noen ting. Det var veldig bra, svarer Østberg.

– Var det du eller Johaug som dro på treningene i USA?

– Therese har et høyt nivå på trening. Hun setter som regel standarden, hun. Alt var som det pleier, svarer Østberg.



Så du denne? Johaug endrer planen etter dommen i CAS.

26-åringen fra Gjøvik er tilbake for fullt og var i strålende humør da de møtte pressen tirsdag. Hun er fortsatt sommerbrun, og det er tydelig at hun tviholder litt på sommeren, i rundt åtte grader var shortsen på.

Må være litt snill mot kroppen

Det er bare to måneder igjen til verdenscupstarten i Kuusamo. De norske landslagsløperne er stort sett friske og raske, med unntak av en sliten Slind.

Østberg har hatt en strålende karriere, men forrige sesong endte i skuffelse i VM. Hun fikk det ikke til som hun ville, og fikk ikke gå VM-stafetten. Se 26-åringen snakke om det her:

– Jeg er ivirig. Jeg vil gjøre ting hundre prosent. Men så må man være litt snill mot kroppen og. Det gjaldt å hente seg inn. Alle vil bli best, vi prøver og prøver. Det beste er ikke alltid å gjøre litt mer eller litt hardere, sier Østberg.

Bjørgen sliten etter høyden

Marit Bjørgen hadde noen hviledager etter oppholdet i høyden tidligere i september. Hun ble litt småsyk. Det bekymrer henne minimalt - selv om OL-drømmen er å ta Ole Einar Bjørndalen.



Marit Bjørgen tror det er en risiko for at det ikke blir OL neste år, se intervjuet her:

– Jeg hadde noen hviledager. Jeg ble litt småsyk, så trente jeg litt igjen, så måtte jeg slappe av igjen. Kroppen var sliten rett og slett. Jeg trente litt offensivt i august, men jeg klarte å hente meg inn igjen, sier Bjørgen og legger lattermildt til at hun nyter noen dager uten trening.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen trente seg helt i senk i fjor. I år har hun hatt kjempeflyt.

– Jeg har gått på en smell mange ganger. På denne samlingen i fjor var jeg helt ferdig, sier Jacobsen, og legger til:

– Jeg har vært litt sliten i benene en uke. Men det må man jo være på et eller annet tidspunkt, ellers har du ikke pushet deg.

Sliten Weng



Maiken Caspersen Falla er regjerende OL-mester på sprint. Hun gikk også på en treningssmell i fjor, i år har hun holdt seg på rett side. Heidi Weng var litt sliten i sommer.

– Hvis man blir syk, så er det kanskje kroppen som sier i fra at det er noe. Jeg var litt sliten i sommer. Kroppen sa i fra at jeg må ta litt roligere og kortere økter, sier Weng til VG.

Samlingen for langrennsdamene i Hafjell avsluttes fredag.