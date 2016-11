Suveren Østberg trengte SMS-råd fra Johaug etter «drittperiode»

BEITOSTØLEN (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) røpet at hun fikk råd fra Therese Johaug før hun knuste alle på ti kilometer klassisk i den nasjonale sesongåpningen.

– Jeg fikk tips om å gå bra på ski og bra teknisk. Jeg har vært usikker på hvordan følelsen har vært den siste uken. Det har ikke vært så bra som i sommer og høst. Det har vært dritt. Det viktigste denne helgen her har vært å gå bra teknisk, forteller Flugstad Østberg i pressesonen på Beitostølen.

Hun sier det er rart Johaug ikke deltar under sesongåpningen. De to har et nært forhold og bor ikke langt unna hverandre i Oslo. Flugstad Østberg fortalte VG tidligere denne uken at hun definitivt kommer til å trene med Johaug, selv om lagvenninnen er suspendert frem til 18. desember etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet Clostebol.

Østberg antar at det trolig var rart for Johaug å se rennet på TV, men satte pris på tipsene.

– Hva betyr det å få det rådet fra Johaug før start?

– Vi snakker jo jevnlig sammen så det var ikke bare én melding. Men for det første er det rart at hun ikke er her. Hun har vært gjennom dette mange ganger før, men jeg tar det veldig til meg. Hun er veldig god og det er dette hun har tenkt når hun har gått bra på ski her. Da tenkte jeg at jeg skulle gå bra på ski her også. Det var mye som var bra i dag, sier Østberg, mens hun til tross for minusgradene koster på seg et lite smil etter seieren.

Usikker på Kuusamo-reise



Heidi Weng var Østbergs nærmeste utfordrer og ble nummer to, bare 13,2 sekunder bak jenta fra Gjøvik. Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok tredjeplassen, over ett minutt bak Flugstad Østberg.

– Det var resultamessig bedre enn forenvetet. jeg var usikker på om jeg var god nok til å reise til Kuusamo (verdenscupåpning neste helg), sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen, åpenbart fornøyd med dagens resultat. Heming-jenta var overhodet ikke bekymret over at differansen ble relativt stor til dagens to beste.

– Det er mye, men på en måte forventet. Jeg trodde Heidi skulle ta meg igjen etter to-tre kilometer. Når jeg klarte å komme meg en runde før hun var oppe i ryggen var jeg egentlig ganske fornøyd, sier Uhrenhold Jacobsen og smiler..

Svenske staket hele løypa



Maiken Caspersen Falla (26), som ble nummer fire, ledet en stund etter passering 2,2 kilometer, før landslagsvrakete Kathrine Harsem knep bestetiden – og Lina Korsgren kom som et skudd.

Svensken, som satset på å stake seg gjennom premieren, virket å være i storform.

– Det fungerte ganske bra. Jeg ville ikke gått fortere med festesmurning, sa Lina Korsgren til NRK etter målpassering.

Hverken det ene eller det andre lot til å plage Ingvild Flugstad Østberg (26). Ved passering seks kilometer ledet hun klart, 14 sekunder foran Heidi Weng og 40 sekunder Kathrine Harsem.

NRKs alle ekspertkommentatorer spekulerte i om hvor vidt Weng kunne hente inn avstanden til landslagsvenninnen, men det var mest en slags spill for galleriet. Ingvild Flugstad Østberg hadde ingen problemer med å holde samtlige konkurrenter bak seg i finishen – i Therese Johaug og Marit Bjørgens fravær.

– Det var faktisk som forventet. Det ble veldig tøft. Men jeg tror det var flere som hadde det tungt etter hvert, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener hun «løste det på en god måte.»

– Et veldig godt utgangspunkt, synes jeg. Marit sitter og ruger på hotellet. Jeg hadde tippet Marit som vinner i dag. Therese savner vi jo. De som kjenner Therese vet at hun er en varm og sprudlende person, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Resultater:

1) Ingvild Flugstad Østberg 26.47,4

2) Heidi Weng + 13,2 sek

3) Astrid Uhrenholdt Jacobsen + 1.06,4,

4) Maiken Caspersen Falla + 1.13,7,

5) Kari Vikhagen Gjeitnes + 1.20,9,

5) Kathrine Harsem + 1.20,9,

7) Kari Øyre Slind + 1.24,4,

8) Marthe Kristoffersen + 1.44,0,

9) Ragnhild Haga + 1.45,4,

10) Anamarija Lampic, Slovenia + 1.45,8.

