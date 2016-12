Østberg etter kanonsesongen: – Folk forventer mer enn det som er bra

LILLEHAMMER (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) kjenner på forventningspresset, etter at forrige sesong var «litt for god».

Østberg hadde 20. (!) pallplasser i verdenscupen forrige sesong, da er Tour de Ski og Tour de Canada inkludert.

– Jeg vet hvor lista blir lagt nå, og da er det å være litt forberedt på det selv og, eller så blir man skuffet, sier Østberg til VG.

Hun vant 10 kilometer klassisk på Beitostølen under den nasjonale åpningen, etter råd fra Therese Johaug. Under verdenscupåpningen i Ruka forrige helg ble hun nummer syv på sprinten og fire på 10 kilometer klassisk. Gode plasseringer, men på grensen til nedtur etter forrige sesong.

– Jeg har mest press på meg selv. Jeg stiller store krav til meg selv, sier Østberg og legger til:

– Siden jeg har tatt steg og hatt fremgang hvert år, så forventer folk mer enn hva som er bra og.

26-åringen har en strålende cv allerede, hun har blant annet OL-gull med Marit Bjørgen på lagsprinten fra 2014, i VM i Falun tok hun gull på samme øvelse med Maiken Caspersen Falla.



Litt for god sesong



Men Østberg forsikrer at hun lever godt med en verdenscupåpning uten pallplass. Egentlig er hun ganske fornøyd med starten. Minitouren i Lillehammer passer henne godt, her bør man være god på sprint og distanse for å nå opp sammenlagt.

– Jeg vil bli god på langt og kort. Noen har ment at jeg bør velge det eller det, men jeg vil bli god på alt, sier Østberg.

Og hun har lykkes med det, hun er på pallen både på sprint og distanse.

– Jeg har fått betaling for den jobben jeg har gjort, sier Østberg, før hun innrømmer:

– Det gikk egentlig litt for bra i fjor, i forhold til (utviklings)trappen. En komplett skiløper, det er det jeg vil være.



Bjørgen tilbake

Marit Bjørgen er tilbake med et smell. Hun vant på Beitostølen og hun vant i Finland. Nå er sønnen Marius med til Lillehammer. Østberg gleder seg til å gi langrennsdronningen kamp.

– I laget kan vi snakke sammen om at man ikke må gå i kjelleren selv om man ikke vinner. Det er alltid noe som er bra. Selv om man skulle ønske resultatet var bedre, sier Østberg.



Hun mener det er viktig at man ikke bare har fokus på den som vinner og de som kommer på pallen.

– Det kan være at noen perser med en 10. plass i verdenscupen, i laget kan det være viktigere å se det enn at Marit vinner, sier Østberg.

Fredag er det sprint i Lillehammer, lørdag er det 5 kilometer friteknikk, mens det er 10 kilometer jaktstart klassisk stil søndag.