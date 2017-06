Østberg: – Det var på en måte ikke så smart av meg å si det, for det blir jo bare bråk

SOGNEFJELLET (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) mente det litt da hun sa at hun vurderte å legge opp. Men hun angrer på at hun sa det høyt.

Østberg har nettopp vært på den årlige landslagssamling på Sognefjellet. Onsdag forrige uke møtte hun og resten av løperne pressen.

26-åringen var solbrun og blid. Men hudfargen lyver visst litt, det har ikke vært så fint vær på Sognefjellet. Men én dag med sol og snø som reflekterer sola gjør sitt.

– Vi legger ut bilder når det er fint vær, sier Østberg og ler.

Hun er i godt humør, smiler og ler. Men det er ikke lenge siden hun var frustrert. Østberg endte på 6. plass i verdenscupavslutningen i Canada i mars. Etterpå var hun veldig lei.

– Jeg gjorde alt jeg kunne, men det ble ikke det jeg hadde håpet på. Akkurat nå føles det som det er det siste skirennet jeg har gått. Men det er vel kanskje ikke det, sa Østberg til Dagbladet da.

Deretter fikk spørsmål om hun tenkte på å legge opp.

– Ja, egentlig. Jeg må tenke litt utover de ukene som kommer, så får jeg se hva jeg kommer frem til.

– Var det reelt eller var det i frustrasjon du sa du ville legge opp?

– En blanding. Det var på en måte ikke så smart av meg å si det, for det blir jo bare bråk, svarer Østberg nå og fortsetter:

– Samtidig var det ikke bare noe jeg kastet ut, for det var litt småting som hadde bygget seg opp. Men samtidig så var det aldri sånn at jeg mistet motivasjonen til å legge ned treningsinnsatsen. Det var sånne andre ting som gjorde at: Fy fader er dette verdt det?

Nedtur i VM



Hun ble nummer to sammenlagt i minitouren i Lillehammer i desember og fulgte opp med seier og 2. plass i Davos. Det ble også pallplass i La Clusaz. Hun havnet utenfor pallen med 4. plass i Tour de Ski, men slo tilbake med en 2. plass i Falun foran VM.

Men VM ble en nedtur. Det endte med 8., 19. og 22. plass og vraket fra stafettlaget.

Pappa Helge Østberg sa til VG i mars at han ikke trodde datteren kom til å legge opp.

– Men hun trenger tid på å fordøye ting nå i ro og mak. Det kan være nyttig Det så ut som det var litt frustrasjon der og da. Vi får nå se etter at ting har roet seg og hun får ting på avstand. Hun har jo egentlig gjort en god sesong, og så er det noen ting som har gått på tverke, og da blir det frustrasjon, sa Helge Østberg.

Og han fikk rett.

Gøy med langrenn



– Men så blir man minnet på hvor gøy det er. Og hvor bra sesongen egentlig var, for bortsett fra VM så var det veldig, veldig bra, sier Østberg til VG og legger til:

– Så kjente jeg på at hvis noen hadde sagt til meg: Du får ikke lov til å drive på med dette mer, og ikke se hvor god du kan bli videre, så hadde det vært innmari kjedelig. Så jeg fant fort ut det.

I februar neste år er det OL i Sør-Korea. Østberg vet hvordan OL-gull smaker, hun ble olympisk mester på lagsprint sammen med Marit Bjørgen i 2014.