Flugstad Østberg vant sesongåpningen suverent

BEITOSTØLEN (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) viste tidlig storform da hun vant 10 kilometer klassisk i den nasjonale sesongåpningen i langrenn - 13 sekunder foran Heidi Weng (25).

– Jeg fikk en melding fra Therese (Johaug) før start, med beskjed om å gå bra på ski. Hun sa til alle jentene at vi skulle kline til. Det er veldig rart ikke å ha henne her, sier Ingvild Flugstad Østberg til NRK.

– Det her gikk jo veldig bra. Jeg er litt sånn overrasket over at det fungerte så bra. Den siste uken har jeg følt meg tung, tilføyer hun.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok 3. plass, over ett minutt bak Flugstad Østberg.

Maiken Caspersen Falla (26), som ble nummer fire, ledet en stund etter passering 2,2 kilometer, før landslagsvrakete Kathrine Harsem knep bestetiden - og Lina Korsgren kom som et skudd.

Svensken, som satset på å stake seg gjennom premieren, virket å være i storform.

– Det fungerte ganske bra. Jeg ville ikke gått fortere med festesmurning, sa Lina Korsgren til NRK etter målpassering.

Hverken det ene eller det andre lot til å plage Ingvild Flugstad Østberg (26). Ved passering seks kilometer ledet hun klart, 14 sekunder foran Heidi Weng og 40 sekunder Kathrine Harsem.

NRKs alle ekspertkommentatorer spekulerte i om hvor vidt Weng kunne hente inn avstanden til landslagsvenninnen,men det var mest en slags spill for galleriet. Ingvild Flugstad Østberg hadde ingen problemer med å holde samtlige konkurrenter bak seg i finishen - i Therese Johaug og Marit Bjørgens fravær.

– Det var faktisk som forventet. Det ble veldig tøft. Men jeg tror det var flere som hadde det tungt etter hvert, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener hun «løste det på en god måte.»

– Et veldig godt utgangspunkt, synes jeg. Marit sitter og ruger på hotellet. Jeg hadde tippet Marit som vinner i dag. Therese savner vi jo. De som kjenner Therese vet at hun er en varm og sprudlende person, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen.