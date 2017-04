Flugstad Østberg slo voldsomt tilbake - knuste Bjørgen

Drøye syv uker etter at Ingvild Flugstad Østberg (26) avsluttet et skuffende VM i Lahti, viste hun kjempeform i Skarverennet.

I det tradisjonsrike rennet satte 26-åringen fra Gjøvik ny løyperekord. I tillegg slo hun VM-dronningen Marit Bjørgen med hele 46 sekunder i det 37 kilometer lange løpet mellom Finse og Ustaoset.

Det står i kontrast til VM-dagene i Finland i månedsskiftet februar/mars.

Etter å ha røket i kvartfinalen i sprinten, 19. plass på 15 kilometer med skibytte og 9. plass på 10 kilometer fri teknikk, ble Flugstad Østberg først satt ut av stafettlaget, før hun vraket seg selv til den avsluttende 30-kilometeren.

Selv uttalte skiløperen at hun var usikker på om hun ville fortsette satsingen mot neste sesong, en uttalelse hverken trener Roar Hjelmeset eller pappa Helge Østberg trodde hun ville gjøre alvor av.

Saken fortsetter under videoen, hvor Flugstad Østberg beskriver følelsen etter en dårlig start på Lahti-VM.

– Kommet på hvorfor jeg elsker dette



Etter rennet sier 26-åringen til NRK at hun nå ser frem til hardkjøret som venter i sommermånedene.

– Ja. Jeg har kommet på hvorfor jeg elsker dette. Jeg er ikke lei av ski, av å trene eller av å legge ned innsatsen som kreves. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på mai og juni og legge ned den treningen som må til, sier Flugstad Østberg.

Bak Bjørgen fulgte Krista Pärmäkoski over to og et halvt minutt bak.

Suksessoppskriften har ifølge Østberg selv vært behagelig.

– Jeg har sittet i solveggen, vært en tur til Kroatia, gått noen skiturer... Jeg har kost meg, oppsummerer hun overfor NRK.