Flugstad Østberg følte seg «tråkket på» under VM

DRAMMEN (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) var så langt nede under Lahti-VM at hun rett og slett sa fra seg plassen på tremilslaget for fire dager siden.

Dermed ble det en uventet og tidlig hjemreise fra verdensmesterskapet for 26-åringen. Først nå forteller Gjøvik-jenta hvorfor hun valgte å droppe den siste distansen.

– Det var en kombinasjon av at jeg hadde hatt en del stang ut og at jeg hadde mistet troen på meg selv. Både gjennom meg selv og andre kritiske, og dere som tråkker på folk som er nede i tillegg, forklarer Flugstad Østberg til VG – med henvisning til norske medier på plass under Drammen-sprinten onsdag.

Hun er hverken irritert eller oppbrakt når temaet dukker opp, men tar heller frem et tappert smil når hun etter hvert blir bedt av en journalist om å utdype hva hun mener med «å bli tråkket på».

Flugstad Østberg sier hun er «en grubler» som både tar ting innover seg og budskapet tungt når det først «slår henne». 26-åringen var veldig lei seg underveis i mesterskapet.

– Jeg skylder ikke på noe. Jeg underpresterer og hadde ikke mine beste dager i Lahti, men jeg er sånn at jeg i utgangspunktet ikke har mest troen på meg selv. Det er veldig lett å takle alle ting når det går bra og flyter, sier Østberg, som mener hun har måttet tåle de kritiske spørsmålene hun har fått.

– Men det hjelper ikke på selvtilliten at man hele tiden får «hvorfor er du så dårlig som du er» og «hvorfor suger du i VM?». Jeg er ikke den første som får det, og det er ikke synd på meg i det hele tatt, sier 26-åringen lett smilende foran pressekorpset.

Liten opptur i Drammen

Hun ser tilbake på et mesterskap som gikk en helt annen vei enn hun håpet på. Flugstad Østberg var nest best i verdenscupen før han hun satte sine føtter i Lahti.

Etter ti dager i Finland kan hun se tilbake på exit i sprintkvartfinalen, 19. plass på 15 kilometeren og en åttendeplass på 10 kilometeren. Underveis ble hun skuffet. Først over at hun ikke kom med på laget i teamsprint. Deretter ble hun funnet for svak til stafetten. Og da den siste distansen ventet ga hun bort plassen til Ragnhild Haga.

Flugstad Østberg reiste i stedet «hjem» til Oslo. Der traff hun Therese Johaug og trente noen dager, før hun igjen stod på startstreken i dag. Det ble en liten opptur.

For i prologen var hun beste norske og tredje beste totalt av alle løperne på Drammen-sprinten. Hun fulgte opp med en sterk kvartfinale, men i semifinalen var det over. I finalen var det Stina Nilsson som nok en gang viste seg sterkest. Krista Pärmäkoski ble nummer to, mens svenske Hanna Falk tok tredjeplassen. Kathrine Harsem ble beste norske på fjerdeplass.

Kjemper om topplassering



Resultatet var ikke noen fordel for Flugstad Østberg. Ettersom VM-skuffelsen har lagt seg har hun satt seg som mål å bli nummer to i verdenscupen bak Heidi Weng.

Etter dagens resultater går Pärmäkoski forbi henne på listen, mens Nilsson er like bak med sin fjerdeplass totalt.

– Jeg må egentlig bare se positivt på dagen. Jeg har vært usikker rundt det som skjedde i VM og føler jeg er en bedre skiløper enn jeg fikk vist der. Dette var et steg i riktig retning. Det er kjedelig å ikke nå finale – det hadde vært enda bedre for selvtilliten, men mye stemmer, sier Østberg.

Nå gjenstår bare en tremil i Holmenkollen til helgen, før verdenscupen avsluttes med en mini-tour i Canada om halvannen uke.

