Ekspert om Østberg: – Har ikke sett Ingvild så skuffet noen gang

OBERSTDORF/OSLO (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) knakk staven og så kanskje sammenlagtseieren ryke da hun karret seg opp den siste motbakken.

I mål var hun nummer 13 – hele 19,2 sekunder bak svenske Stina Nilsson. Heidi Weng ble nummer tre og Maiken Caspersen Falla tok fjerdeplassen.

– Det er nederst i siste bakken der hvor jeg skal gå ut og dra opp farten for min egen del. Så skjer det motstte, at jeg krasjer i en annen igjen og knekker staven. Så da blir det å karre seg til mål og tape minst mulig. Men det er på verst tenkelig tidspunkt, sier Flugstad Østberg til VG.

– Det er ekstremt kjedelig, spesielt i en tour. I et enkeltløp så ryker gode plasseringer og pallen, men her handler det om sammendraget og sekunder hele veien. Jeg taper mye på det, det er kjedelig.

Les også: Eksperter overrasket over norsk taktikk etter svensk seier

Saken fortsetter under videoklippet.



– Skal ikke skje



Hun er tydelig skuffet i intervjuet, men forsøker å smile tappert. Etter å ha ledet Tour de Ski før dagens etappe er hun nå plutselig nummer tre. Det er 12,4 sekunder opp til Nilsson i sammendraget, og åtte opp til Weng.

– Jeg har ikke sett Ingvild så skuffet noen gang i skisammenheng, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn til VG.

Hans kollega i samme kanal, Fredrik Aukland, omtaler stavknekken og det påfølgende tidstapet for et kritisk øyeblikk for 26-åringen.

Østberg skulle gjerne hatt en så stor ledelse på begge to sammenlagtrivalene før monsterbakken venter på søndag. Det ser vanskelig ut nå.. Hun erkjenner overfor NRK at hun trenger et lite minutt for seg selv etter rennet.

– Det er sånn som ikke skal skje, at man kommer bakpå. Jeg må tenke offensivt, tenke nye muligheter og nye renn hvor jeg kan knappe innpå, sier Østberg til VG.

Saken fortsetter under videoklippet.

Avhengig av Weng-uhell



For NRK-Bjørn har Østberg hatt «utur» frem til nå. Han mener 26-åringen ikke kan være fornøyd med bare semifinaleplass under sprinten i Val Müstair og resultatet på dagens etappe.

– I dag er det rett og slett et uhell, men med de to «missene» der har hun svekket sjansene for sammenlagtseier betraktelig, sier Bjørn til VG.

– Er det noen sjanse i det hele tatt?

– I en tour handler det om å unngå tabber. Hun er helt avhengig av at det skjer noe med Heidi Weng, at hun har et uhell eller en dårlig dag. For Ingvild burde hatt ett minutt før siste etappe. Hun burde egentlig slått Heidi i dag og tatt flere bonussekunder. Det var derfor hun var så skuffet, sier han til VG.

Allerede i morgen er Gjøvik-jenta nødt til å «omstille». Da venter en jakstart der både Østberg og Weng må ta opp kampen med Stina Nilsson.

– Det er mulig å hente inn sekunder der, men nå har ikke jeg så god sisteetappe med tanke på det som skjer sammenlagt. Jeg vil kjempe i toppen frem til bakken. Jeg må prøve å kappe innpå i morgen også, sier Østberg.