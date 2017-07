Uhrenholdt er Norges IOC-kandidat

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) stiller til valg for plass i IOCs utøverkomité.

Det melder Norges Idrettsforbund i en pressemelding mandag.

Valget skjer under vinter-OL i PyeongChang til vinteren. Det er Norges idrettsforbunds utøverkomité som innstilte Uhrenholdt Jacobsen til kandidaturet fra Norge. Idrettsstyret valgte på bakgrunn av utøverkomiteens innstilling å fremme henne som kandidat fra Norges Olympiske Komité (NIF) i april i år.

Johan Olav Koss, Ådne Søndrål, Ole Einar Bjørndalen, Kjartan Haugen og Brit Pettersen har tidligere representert Norge i IOCs utøverkomité.

Dersom Uhrenholdt Jacobsen blir valgt, blir hun medlem i IOCs utøverkomité og med stor sannsynlighet også IOC-medlem, heter det i pressemeldingen fra Norges Idrettsforbund.

I tillegg vil Uhrenholdt Jacobsen automatisk få en plass i NIFs styre som ordinært styremedlem.

– Det er viktig at utøvernes interesser ivaretas i utviklingen av Olympiske leker og internasjonal idrett og vi er naturlig nok veldig interessert i å ha en kandidat fra Norge. Etter en sonderingsrunde gjorde vi en henvendelse til Uhrenholdt Jacobsen og utøverkomiteen fant raskt ut at hun vil være en utmerket kandidat. Det er en samlet utøverkomite som står bak hennes kandidatur, sier leder av NIFs utøverkomité, Kjartan Haugen.

Det er utøverne som deltar i PyeongChang som skal stemme. Seks kandidater skal bli til to - fra to ulike vinteridretter. De andre kandidatene er spanske Ander Mirambell (skeleton), amerikanske Kikkan Randall (langrenn), finske Emma Terho (ishockey), kinesiske Zhang Hong (skøyter) og italienske Armin Zöggeler (aking), heter det på IOCs hjemmeside.

– Jeg er fornøyd med kaliberet på kandidatene som stiller, sier lederen for utøverkomiteen, Angela Ruggiero, til IOC.

– Jeg oppfordrer samtlige deltakere i OL til å stemme ved valget.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har tidligere markert seg med klare meninger om idretten. Nylig sa hun til VG at folket mister håpet og at idretten er tapt dersom ikke kommunikasjonen fra idrettens toppledelse blir bedre.

Hun uttalte seg etter det ble kjent at NIF holdt tett om en konge-suite til 185.000 kroner under lekene i Russland, spanderte alkohol på gjestene sine for 150.000 kroner på Lillehammer for et drøyt år siden og under samme mesterskap kjøpte seg positiv omtale for nær 900.000 kroner.

– Uten at jeg skal uttale meg detaljert om de tallene, men noen ganger må man investere noe for å få noe tilbake. Det vil være mange sider i en sånn sak. Da er det også i de tilfellene så utrolig viktig å kommunisere godt med grasrota. Hvorfor man velger å bruke penger på dette og hvorfor det er viktig. Det er for at de frivillige ikke skal miste motet. Da er norsk idrett tapt, slo 30-åringen fast.