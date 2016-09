Tidligere langrennsleder ut mot Erik Røstes hemmelighold

Skipresident Erik Røste (56) ble slaktet internt i Skiforbundet for håndteringen av Martin Johnsrud Sundby-saken. Nå får presidenten direkte kritikk fra tidligere leder i langrennskomiteen Jan Erik Granamo (64).

Han var medlem av langrennskomiteen i Norges Skiforbund ifra 1993 til 2001 (fire år som leder) og er negativ til håndteringen av den famøse astmasaken, der verdens beste langrennsløper Martin Johnsrud Sundby ble felt av Idrettens voldgiftsrett (CAS) for brudd på dopingreglene – etter å ha brukt en maskin ladet med nesten 10 ganger den tillatte mengden av virkestoffet salbutamol

– Det er greit at Røste uttaler seg, men det burde vært sammen med langrennskomitélederen, sier Granamo til VG. Han ledet langrennskomiteen da Røste var sportssjef for landslaget under Nagano-OL i 1998.

GAMMEL SJEF: Jan Erik Granmo ledet norsk langrenn i en 4-årsperiode. Her er trønderen under Lahti-VM i 2001. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

VG meldte torsdag om kritikken fra den nåværende langrennskomiteen, som etterlyste mer ydmykhet og påpekte problematikk ved Røstes sentrale rolle på pressekonferansen.

Granamo er på samme ball:

– Det er langrennskomiteen som har ansvaret for alt som dreier seg om langrenn. De har førstehånds kjennskap, de har kunnskapen, de jobber med sakene hele tiden, mener den nå pensjonerte langrennslederen.

Her svarer skipresidenten til VG:

– Skistyrets delegasjonsreglementet er tydelig på skipresidentens rolle i saker som handler om dopingreglementet. Derfor var jeg en av flere som håndterte Martin-saken i tett dialog med nøkkelpersoner i langrenn. Den generelle astmadebatten derimot, håndteres av langrenn.

– Røste viser til reglene?

– Ja, det finnes et delegasjonsreglement, men det betyr ikke at han skal uttale seg i alle sammenhenger, mener trønderen, som reagerer på flere saker der Erik Røste har vært inne. Derfor retter han ny skyts mot skipresidenten.

Han kaller Petter Northug-striden, der Erik Røste stemte imot sitt eget vedtak, for «ikke noe godt håndverk». Og han forstår ikke hvorfor det gikk et og et halvt år fra Martin Johnsrud Sundby brøt dopingreglene til saken ble gjort kjent av Skiforbundet i sommer.

– Totalt galt at man skal hemmeligholde slike ting. Det finnes andre løpere utenom Olympiatoppen og landslaget som bruker astmamedisin. Hvis de hadde blitt tatt for noe lignende, tror jeg ikke Skiforbundet hadde stilt opp på samme måte, mener Granamo.

– Jan Erik Granamo har tatt opp dette med meg, og jeg har forklart han at NSF ikke var i posisjon til å informere om denne saken før 20. juli 2016, svarer Erik Røste.

– Det er flere saker som vitner om at verdiene om åpenhet er der teoretisk, men ikke gjennomføres i praksis. Røste har ikke vært god i åpenhetsdebatten, og i norsk idrett skal det være åpenhet. Da kan man ikke gå bakveiene, fortsetter Jan Erik Granamo.

– Dette hadde vi en god diskusjon om på tinget og skistyret fikk i oppdrag å se nærmere på rutiner som sikrer god åpenhet i Norges Skiforbund. Dette vil vi presentere på høstmøtet, lover Erik Røste.

– Har det vært mange «smeller» for Erik Røste under hans presidentperiode?

– Det har vært blandet. Både astmasaken og sparkingen av Bjørge Stensbøl (som styreleder for Holmenkollen skifestival) har vært særdeles klønete, sier Jan Erik Granamo – som riktignok ikke tar til orde for at skipresident Røste bør trekke seg.

– Men han bør forstå hvordan man skal håndtere enkelte saker og stå for det man mener, sier Granamo. Erik Røste mener nordtrønderen har mye å fare med.

– Det vil være ulike meninger om hvordan saker håndteres i Norges Skiforbund. Vi lytter til alle innspill og selv snakker jeg med Jan Erik Granamo, som er min tidligere sjef, fra tid til annen. Han har mange gode innspill som jeg tar med meg i mitt arbeid, sier skipresidenten.

PS! Under Erik Røstes presidentperiode fra sommeren 2012 har Norge tatt hele 31 mesterskapsgull hos Skiforbundets utøvere i OL og FIS-organiserte VM.