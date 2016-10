Ski-ledere reagerer på rask Røste-støtte

For én uke siden sendte Norges Skiforbund ut en pressemelding der skikretsene ga støtte til sentrale skiledere. Det fikk enkelte til å reagere.

For på grasrota i norsk langrenn er ikke alle enig. Et halvår preget av astmadebatt, dopingdom mot Martin Johnsrud Sundby og nå en steroidskandale rundt Therese Johaug har skapt voldsom debatt.

– Behandlingen av disse sakene innbyr ikke til tillit. Det har vært systemsvikt, og da må man være litt mer ydmyk gjennom det å legge seg flat, sier Gabriel Johannessen fra Buskerud til VG.

Han er leder i en av langrennskomiteene som finnes i hver av landets 16 skikretser. Etter at media hadde kontaktet kretsledere i forrige uke, med spørsmål om man hadde tillit til Erik Røste og skistyret, koordinerte Siri Darell i Sør-Trøndelag en felles uttalelse der samtlige kretsledere uttrykte støtte til sentrale ledere.

Etter det VG forstår skal kretsene deretter ha fått beskjed om å publisere pressemeldingen på sine nettsider.

– Ingen kontakt



Men langrennskomiteene i hver enkelt krets ble aldri spurt. VG har nå vært i kontakt med 11 av 16 ledere i landets langrennskomiteer. Og meningene er mange.

– Det har ikke vært noen kontakt inn mot vår egen langrennskomité fra Sundby-saken brøt ut og frem til i dag. Ingen! sier Johannessen.

– Står du inne for pressemeldingen i forrige uke?



– Nei. Det kan jeg trygt si. I denne settingen er ikke tillit noe man kan ringe seg til. Det er noe man må dokumentere at man har. Hvor er det sentrale Ski-Norge i forhold til grasrota i norsk langrenn når man ikke bruker ett sekund på å ha dialog med langrennskomiteene i saker som de vi har sett de siste månedene?

Tillitsvalgte fra hele den norske langrennsfamilien samles i helgen til såkalt høstmøte på Gardermoen. Der vil håndteringen av det som har skjedd de siste månedene også bli et tema.

Avventer støtte



LEDER: Åke Holmstrøm i langrennskomiteen i Nordland Skikrets. Foto: PRIVAT

Johannessen, som også er far til langrennsløper Pål Golberg, får støtte i sin kritikk fra en kollega i nord.

– Vi burde selvsagt vært informert, sier Åke Holmstrøm

Lederen for langrennskomiteen til Nordland Skikrets forteller at han sliter med å ha full tillit til den sittende ledelsen i norsk langrenn før alt er kommet på bordet.

– Jeg avventer og gjør meg en personlig vurdering til høstmøtet er over, fortsetter Holmstrøm.

I Troms Skikrets har man tillit til skiledelsen i Oslo, understrekes det. Det betyr ikke at man er fornøyd med alt:

– Jeg skulle MEGET gjerne blitt kontaktet og drøftet en slik felles uttalelse, sier leder i langrennskomiteen, Hogne Eidissen.

«Brenner på dass»



LANGRENNSLEDER: Torbjørn Broks Pettersen i Oppland Skikrets. Foto: Geir Olsen , VG

Mens Torbjørn Broks Pettersen, leder i langrennskomiteen i Oppland, stiller seg bak støtten hans kretsleder kom med til skitoppene i forrige uke.

– Jeg har ikke blitt løpende informert, men forventer det heller ikke. Når det brenner på dass, må man leve med det. Demokrati er fint, men det kan også ta litt lang tid. Jeg har tillit til at ledelsen tar de riktige beslutningene, sier han.

I Buskerud Skikrets var det styreleder Steinar Berthelsen som tok imot telefonsamtalen fra Siri Darell, og uttalte seg på vegne av hele skikretsen. Han erkjenner at det gikk «fort i svingene», og opplever kritikken fra sin egen langrennskomité som helt fair.

– Jeg har en lærerjobb og er politiker. Jeg har ikke noe kontor, men driver frivillig arbeid. Derfor hev jeg meg rundt og tok ansvar for å svare, forteller han.

Berthelsen har tillit til skiledelsen, sier han. Men han forventer samtidig svar og mer informasjon i løpet av helgens møte på Gardermoen.

– Forstår at noen kan være misfornøyde

KOORDINATOR: Siri Darell. Foto: NTB scanpix

Tanken bak pressemeldingen var å gi skitoppene rask «backing», sier Siri Darell.

Det var hun som samlet svar fra kretsledere etter at Erik Røste ble grillet på NRK-programmet Debatten torsdag i forrige uke.

Skipresidenten måtte svare på spørsmål om manglende rutiner etter sjokknyheten om at Therese Johaug hadde testet positivt på et anabolt steroid.

Lederne av langrennskomiteene i skikretsene: VG har vært i kontakt med 11 av totalt 16 ledere i sakens anledning: Akershus Skikrets: Ole Jonny Gigernes Buskerud Skikrets: Gabriel Johannessen Finnmark Skikrets: Per Oskar Andersen Hedmark Skikrets: Helge Brynestad Nordland Skikrets: Åke Holmstrøm Oppland Skikrets: Torbjørn Broks Pettersen Oslo Skikrets: Espen Utaker Nord-Trøndelag Skikrets: Bente Estil Sogn og Fjordane Skikrins: Arthur Hegrenes Sør-Trøndelag Skikrets: Knut Erling Flataker Troms Skikrets: Hogne Eidissen

Disse besvarte ikke VGs henvendelser: Agder og Rogaland Skikrets: Geir Olav Håland Hordaland Skikrets: Beate Vinkler Rasmussen Møre og Romsdal Skikrets: Roar Lervik Telemark og Vestfold Skikrets: Erik Christoffersen Østfold Skikrets: Jan Børre Johansen

Darell, leder av Sør-Trøndelag Skikrets, sier hun fikk tilbakemeldingene fra lederkollegaene på mailer og SMS-er. Disse ble siden presentert i en pressemelding med tittelen «Full tillit til Skistyret, skipresidenten og langrennskomiteen».

– Vi trengte å vise vår støtte til dem som står i det. For oss var det viktig å gi dem det på fredag, sier Darell til VG.

Konfrontert med kritikken fra flere langrennsledere om at det «gikk litt for fort i svingene», svarer hun:

– Jeg har forståelse for det. Jeg forstår at noen kan være misfornøyde. Min klare oppfatning er likevel at det var et klart flertall for denne støtten.

Gabriel Johannessen i Buskerud Skikrets sier til VG han ikke kan stå inne for den brede støtten til den sittende skiledelsen. Så kan Darell med sikkerhet si at pressemeldingen var godt nok forankret i Langrenns-Norge?

– Ja, det synes jeg, uten at jeg vil gå mer inn på detaljene der. Vi har bred og god støtte for det vi skrev.

– Så hvis man kontakter hver kretsleder vil man få samme svar?

– Jeg har jo ikke... Det har jeg ikke lyst til å kommentere. Alle har svart positivt. Jeg føler det er nok for min del.