Oppvask på Norges idrettshøgskole etter lovbrudd i «astmaforskning»: – Vi tar dette svært alvorlig

Norges idrettshøgskole legger seg flate etter at brøt loven i et forskningsprosjekt på langrennsløpere og skiskyttere.

– Vi innser at det har vært behov for innskjerping av rutiner, rektor Lars Tore Ronglan i en kommentar på idrettshøgskolens hjemmesider.

Tirsdag kom Helsetilsynets konklusjon på saken VG avslørte i september i fjor. Norges idrettshøgskole søkte i 2011 om godkjennelse fra etikkomiteen i Helse Sør-Øst til å utføre astmatester – i samarbeid med Norges Skiforbund – på norske langrennsløpere og skiskyttere. Både friske og utøvere med astmadiagnose. Faktum var derimot at slike tester ble gjennomført en måned før de hadde den nødvendige godkjennelsen fra etikkomiteen.

I en publikasjon tre år senere sto det attpåtil at den etiske komiteen hadde godkjent prosjektet, stikk i strid med det som er kommet frem det siste året. Publikasjonen var blant annet signert professor Kai Håkon Carlsen, mannen som i flere år har testet norske toppidrettsutøvere for astma. Han har vært engasjert av både skiforbundet og Norges idrettshøgskole.

Får refs fra tilsynet

Helsetilsynet slår i sin ferske konklusjon fast at Norges idrettshøgskole (NIH) har brutt den såkalte helseforskningsloven: «Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at det er gjennomført forskning uten nødvendig tillatelse fra REK», heter det i vedtaket.

Tilsynet konkluderer også med at NIH, etter deres vurdering, har utsatt friske idrettsutøvere for en risiko. Idrettshøgskolen har også fått pålegg om å ødelegge materialet fra forskningen og trekke tilbake den siste av to publiserte artikler om temaet.

– For oss er denne saken svært uheldig. Vi arbeider hardt for at det ikke skal skje igjen, sier Ronglan til VG, og tilføyer: «Vi tar dette svært alvorlig».

REKTOR: Lars Tore Ronglan ved Norges idrettshøgskole. Foto: Ole Berg-rusten , NTB scanpix

Idrettslege Carlsen: – Dypt fornærmende

Det er ett år siden Helsetilsynet opprettet tilsynssak for de to forskningsprosjektene ved navn «Bronkial reaktivitet og luftvegsinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting» og «Målemetoder for parasympatisk aktivitet».

Det første prosjektet fikk oppmerksomhet i kjølvannet av dopingsaken til langrennsløper Martin Johnsrud Sundby. I hans sak sto bruken av astmamedisinen ventoline sentralt.

– Vi har jobbet med denne saken siden tilsynet begynte å se på den. Det er ekstremt viktig for oss å sørge for at det vi gjør er innenfor alle lover og regler. Troverdighet er en av våre kjerneverdier. Da er vi avhengige av at ting blir gjort på en etisk forsvarlig måte, sier Ronglan.

– Langt bedre kvalitetssikring

Han skriver på nettsidene til idrettshøgskolen at organisasjonen har tatt flere grep for å hindre lignende saker i fremtiden.

NIH har blant opprettet en intern etisk komité, som skal vurdere om saker faller innenfor eller utenfor helseforskningslovens bestemmelser.

Ansvarsfordeling er blitt tydeliggjort og en felles database for forskningsprosjekter er blant de andre tiltakene som ramses opp.

– Med iverksatte tiltak vil vi sørge for en langt bedre kvalitetssikring av forsvarlig etisk forskning ved NIH, skriver Ronglan avslutningsvis.