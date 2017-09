Medisinprofessor refser skiledelsen: – Må erkjenne at de har vært på ville veier

Han har vært kritisk mot astmaforskningen fra dag én. Nå forventer medisinprofessor Stein A. Evensen (74) at også skiledelsen tar ansvar etter Helsetilsynet astma-konklusjon.

– Vil de endre rutinene for hvordan de stiller diagnosen astma til toppidrettsutøvere? Og hvordan de skal forebygge utøvernes problemer med pusten? spør Evensen overfor VG.

Det er et drøyt år siden han rykket ut i VG og kritiserte Norges idrettshøgskole (NIH), Norges Skiforbund og Olympiatoppen for måten de medisinerte både friske og astmadiagnostiserte utøvere innenfor langrenn og skiskyting.

Denne uken blusset saken opp igjen: Helsetilsynet konkluderte tirsdag med at NIH, som var ansvarlig for prosjektet, hadde brutt helseforskningsloven på flere punkter i to forskningsprosjekt, der idrettsastma var fellesnevneren.

– For oss er denne saken svært uheldig. Vi arbeider hardt for at det ikke skal skje igjen, sa rektor Lars Tore Ronglan til VG onsdag.

NIH hadde ikke den nødvendige, etiske godkjennelsen til å gjennomføre prosjektet. Helsetilsynet slo også fast at NIH og skiforbundet hadde utsatt friske idrettsutøvere for risiko under testingen.

– Derfor mener jeg at skiforbundet nå må erkjenne at de har vært på ville veier, sier Evensen.

– Påfallende taust

Helsetilsynet: Disse lovbruddene begikk Norges idrettshøgskole Forskningsprosjektene:

«Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting» og «Målemetoder for parasympatisk aktivitet». Pålegg:

Norges idrettshøgskole må destruere materialet, trekke tilbake artiklene som er publisert og stanse eventuell fortsatt forskning på materialet og publisering av artikler. Lovbruddene:

* Manglet nødvendige forhåndsgodkjenninger fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

* Brøt hovedkravet til organisering av forskning i helseforskningsloven.

* Statens helsetilsyn la til grunn at selv om forskningsprosjektene hadde vitenskapelig grunnlag, var ikke målsettingen eller forskningsspørsmålet tilstrekkelig gjennomarbeidet og bearbeidet i forhold til formål (forskningsprosjekt 1) og metode (forskningsprosjekt 2) til å kunne avklare det de skulle bidra til å avklare.

Medisinprofessoren var leder i den etiske komiteen som i 2011 vurderte NIHs søknad om forskningsprosjektet «Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting». Søknaden ble avvist. Komiteen sa da at «den bakenforliggende hensikten med prøvingen syntes å være å fremme idrettsutøveres prestasjoner». Det mener Evensen også i dag.

– Denne saken forteller at mange hensyn er blitt satt helt til side for å oppnå toppresultater i vår paradegren, sier han.

For i søknaden fra NIH kom det også frem at denne prøvingen var blitt gjennomført på langrennsløpere i over 20 år. Professor Kai-Håkon Carlsen var sentral i denne testingen og var også forskningsansvarlig for prosjektene som brøt loven. Han har ikke besvart VGs henvendelser for en kommentar torsdag.

Evensen mener at Helsetilsynets konklusjon er helt i tråd med hvordan han vurderte saken den gang.

– Det virker som Helsetilsynet har gjort en veldig nøyaktig og god jobb, som alle kan være fornøyde med. Kjernen i problemet er hvilke konsekvenser dette vil få for skimiljøet i Norge. Jeg synes det er påfallende taust fra idrettshold om hvilke konsekvenser dette kan og bør få for skistyret og Olympiatoppen, sier han.

Skal følge opp rapporten

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges skiforbund skriver i en e-post til VG at det er svært beklagelig at det har skjedd brudd på helseforskningsloven i denne saken. Han påpeker at det var Norges idrettshøgskole som hadde ansvaret for forskningen og dermed også lovbruddene.

– Hvilket ansvar sitter Norges skiforbund med?

– Vi må likevel undersøke hva som har skjedd og vurdere om det er grunnlag for endringer, for å unngå at våre utøvere deltar i forskningsprosjekter som viser seg å ikke inneha nødvendige tillatelser. Skiforbundet kommer til å følge opp innholdet i Helsetilsynets rapport med de ansvarlige på Idrettshøgskolen og det er også naturlig å gå gjennom dette med Olympiatoppen.

– Kai-Håkon Carlsen var forskningsansvarlig. Han har også vært ansvarlig for skiforbundets medisineringsopplegg over flere år. I hvilken grad knytter dette skiforbundet til forskningsprosjektet?

– Samarbeidet har bestått i at utøvere fra langrenn har deltatt i prosjektene. I alle sammenhenger der det dreier seg om problemstillinger knyttet til luftveier, har vi som alle andre i norsk idrett rådført oss med kompetansemiljøet ved Olympiatoppen.

– Evensen spør om Skiforbundet vil endre rutinene for hvordan de stiller diagnosen astma til toppidrettsutøvere?

– Langrenn forholder seg til rapporten på nærmere 200 sider fra det internasjonale ekspertutvalget med anerkjente leger både fra Sverige, Finland og Danmark som gjennomgikk alle rutiner og medisinering i norsk langrenn sist vinter. De konkluderte med at den behandlingen som norske utøvere med astmaplager får, er godt innenfor gjeldende internasjonale anbefalinger og standarder.

– Evensen mener at Skiforbundet nå må erkjenne at «de har vært på ville veier»?

– Vi forholder oss til konklusjonene fra det internasjonale ekspertutvalget. De har gjort en meget grundig og god jobb, svarer Graff.

SKITOPPER: Skipresident Erik Røste (f.v.), Erlend Hem (idrettsfysiolog ved Olympiatoppen), Richard Olaussen (lege på Blodbanken) og Ola Rønsen (nå medisinsk ansvarlig i Skiforbundet) på en pressekonferanse der Norges Skiforbund offentliggjorde utøveres blodverdier fra 90-tallet. Foto: Erlend Aas , NTB scanpix

– Altfor mye synsing

Reidun Førde er medisinsk etiker, sitter i «idrettsmedisinsk etisk råd» i Norges idrettsforbund og var også en del av utvalget som i fjor og i starten av 2017 gransket norsk langrenn etter dopingsakene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. Forskningsprosjektene som tas opp i denne saken ble ikke gransket av utvalget, siden saken på det tidspunktet lå hos Helsetilsynet.

Førde hadde ikke satt seg inn i Helsetilsynets konklusjon mot Norges idrettshøgskole da VG tok kontakt, men sier på generelt grunnlag:

– Det er bra og nødvendig med forskning på idrett og astma. Det er altfor mye synsing. Men forskningen må opplagt følge norske lover og regler. Det er synd at de (NIH) ikke gjorde det, sier Førde.