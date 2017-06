Jusprofessor til VG: CAS' tillit er blitt frynsete i kantene

Den svenske jusprofessoren Kaj Hobér er skeptisk til CAS - voldgiftretten som nå skal avgjøre Therese Johaugs skjebne.

Tirsdag skal Johaug til høring i den internasjonale voldgiftsretten for idrettssaker, CAS, i Lausanne. Hobér var en av dommerne der i perioden 2002 til 2008. Han er skeptisk til hvordan CAS fungerer.

– Det burde ha vært sånn at partene fritt kunne ha valgt sine voldgiftsdommere, uten å være bundet av hvem som står på listen, sier Hobér til VG.

EKSPERT PÅ VOLDGIFTSRENN: Kaj Hobér. Foto: Uppsala Universitet.

Jusprofessoren i Uppsala uttalte seg nylig til svenske Dagens Nyheter, og gjentar de samme oppfatningene overfor VG. Han er ekspert på voldgiftsrett og mener at CAS ikke alltid fungerer som en voldgiftsrett bør gjøre.

Det gjelder blant annet i hvilken grad tidligere dommer skal ha noen presedens. Som CAS-dommer opplevde han likevel at sekretariatet ville at de skulle ta hensyn til tidligere dommer.

– En voldgiftsdom er ikke bindende for noen andre enn akkurat de som er med i dommen, og man avgjør saken på grunnlag av det som sies og gjøres i den saken, og med bakgrunn i den vurdering som jeg gjør av argumenter og beviser i den saken, sier Kaj Hobér.

Han er en internasjonal størrelse når det gjelder voldgiftsrett. En av grunnene til at han trakk seg som CAS-dommer var at han følte at sekretariatet til CAS la seg for mye opp i sakene.

– Sekretariatet hadde ambisjoner om å skapet et eget lite rettsområde innen sporten, noe som førte til at man hadde synspunkter på hvordan sakene skulle dømmes. Det var ikke sånn at de fortalte oss hva vi skulle dømme, så dumme er de jo ikke, men det forekom antydninger, sier jusprofessoren.

Han mener at ikke alle voldgiftsdommerne i CAS har nødvendig kunnskap og erfaring hvordan det foregår ved internasjonale voldgiftsforhandlinger. Ifølge Hobér er de fleste av de 350 dommerne på CAS’ liste nominert av nasjonale og internasjonale idrettsforbund, og han mener at det ofte er feil type jurister som dømmer. Professoren mener at CAS ikke tiltrekker seg de beste voldgiftsdommerne.

– Selvfølgelig er det bra å ha input fra idrettsverdenen, men det kan skje på en annen måte innenfor rammen av hver sak gjennom vitner, ekspertuttalelser og skriftlig dokumentasjon.

Alt dette gjør at Hobér mener at CAS’ troverdighet er litt frynsete i kantene.

– Fra mitt synspunkt så er det sånn, ja.

Han mener at kravene til dommerne blir stadig større, at de som skal sitte i en slik voldgiftsrett bør være vant til å løse slike kompliserte tvister regelmessig. Og da er det ofte at det ikke er de riktige folkene som blir nominert fra nasjonale idrettsforbund.

Kaj Hobér satt selv som hoveddommer da sprinteren Justin Gatlin ble dømt i 2008, kanskje en av de meste kjente sakene som har vært i CAS. Han vil ikke si så mye om Johaug-saken, fordi han bare kjenner den fra svenske aviser.

– Som jeg sa i DN, virker det som om det er et uhell som gjorde at Johaug fikk substansen i kroppen.

– Samtidig er det også sånn at om idrettsutøveren har hatt et forbudt stoff i kroppen, så er reglene steinharde. Da blir man straffet.

Utspillet fra Hobér i Dagens Nyheter har ikke avstedkommet spesielle reaksjoner.

PS: Therese Johaug har valgt samme dommer som Maria Sjarapova i sin sak. Det er amerikanske Jeffrey Benz, en voldgiftsdommer som holder til i Los Angeles.