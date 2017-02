Hevder at Northug er VM-klar – avkreftes av landslagstrener

LYGNA/OSLO (VG) Ifølge TV 2 tok langrennsledelsen ut VM-troppen allerede mandag, men det avviser landslagstrener Tor Arne Hetland.

TV 2 meldte torsdag kveld at de hadde sikre kilder på at langrennsledelsen allerede mandag hadde tatt ut VM-troppen, altså flere dager før NM-konkurransene.

– Det har ikke blitt tatt ut noen tropp. Vi hadde et telefonmøte med Vidar Løfshus, Arild Monsen og Eirik Myhr Nossum, hvor vi diskuterte ulike løpere og distanser til VM, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til VG.

– Betyr det at dere har en liste klar, selv om dere ikke kaller det et uttak før lørdag?

– Selvsagt har vi statistikk og lister før møtet - og en plan etter. Vi trekker ikke et laguttak.

– Hvorfor melder TV 2 at det har blitt tatt ut en tropp, da?

– Det vet jeg ikke. Det har definitivt ikke blitt tatt ut noen tropp. Grunnen til at møtet var på mandag var fordi Løfshus og Monsen reiste til prøve-OL på tirsdag.

Det nærmer seg VM i Lahti, og kommende lørdag, etter at de individuelle øvelsene i NM er over, skal langrennsledelsen offentliggjøre troppen på tolv mann som sendes til Finland.

TV 2s Ernst Lersveen er klar på at de holder fast på at landslagsledelsen allerede mandag satte opp VM-troppen med tolv navn, og at Petter Northug er et av navnene som står der.

– Det er det TV 2 erfarer, ja, sier Lersveen til VG.

Ifølge TV 2 er disse tolv navnene tatt ut til VM-troppen;

Martin Johnsrud Sundby

Petter Northug jr.

Didrik Tønseth

Emil Iversen

Niklas Dyrhaug

Johannes Høsflot Klæbo

Sindre Bjørnestad Skar

Hans Christer Holund

Finn Hågen Krogh

Anders Gløersen

Sjur Røthe

Simen Hegstad Krüger

Men ifølge Martin Johnsrud Sundby (32) blir det tilnærmet amerikansk uttak under lørdagens skiathlon i NM.

– Jeg har vært i god form i NM tidligere, og da har jeg ikke lyktes særlig bra senere. Jeg har stor tro på at planen min i år er å være et knepp bedre i VM enn det jeg har pleid å være. Tremila på lørdag er dødsviktig. Da deles det ut VM-plasser. Det er tett opp mot amerikansk uttak. Det setter oss i en situasjon der vi er nødt til å være i kjempeform tre uker før vi skal være i kjempeform. Slik er det ingen andre nasjoner som har det, sier Johnsrud Sundby til NTB

Langrennsløperen Petter Skinstad (26) sier at dersom VM-troppen allerede har blitt tatt ut, fjerner det litt av stingen i de kommende rennene.

– Gitt at det her stemmer så kjemper man «bare» om NM-medaljer og ikke om en VM-plass. Det fjerner jo litt av stinget og spenningen.

Skinstad sier at dersom VM-troppen har blitt plukket ut i forkant av de kommende rennene, er det ingen problem så lenge forbundet har vært flinke til å kommunisere.

– Hvis utøverne som har blitt tatt med i en eventuell tropp blir informert er det bra, og så lenge vrakede kandidater har blitt informert er det også bra, sier han, og legger til;

– Forbundet har tidligere fått kritikk på grunn av kommunikasjonen, så jeg håper og tror de har vært åpne i denne prosessen. Det er veldig synd dersom noen skulle gå knallgode renn de kommende dagene og føle seg forbigått i uttaket.

NM på Lygna startet torsdag 2. februar, med renn hver dag til det avsluttes søndag 5. februar. Programmet for Norgesmesterskapet finner du her.