Her jubler svenske Nilsson foran Caspersen Falla og Weng

KUUSAMO/OSLO (VG) Stina Nilsson kan bli en hard nøtt for de norske løperne denne sesongen. Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng måtte gi tapt mot svensken i sprintfinalen.

– Jeg er veldig glad for å ta seieren. Dette er min første seier i klassisk, sa Stina Nilsson i et intervju vist på NRK.

– Jeg visste at jeg ikke kunne bytte spor, fordi det gikk saktere der og jeg kunne risikere at Heidi hadde gått forbi meg. Så jeg måtte bare «trygge» inn 2. plassen. Jeg visste at den som kom inn først på oppløpet kom til å vinne løpet, oppsummerte Maiken Caspersen Falla til NRK. Hun var fornøyd med dagen og så positivt på fortsettelsen.

– Vanskelig å gå



Caspersen Falla og Heidi Weng var de norske håpene i kvinnenes sprintfinale i Kuusamo lørdag.

Førstnevnte tok ledelsen i sporet halvveis, men fikk meget tøff konkurranse av Stina Nilsson. Og i den siste motbakken så fikk svensken stikke fra, selv om hun ikke helt klarte å riste av seg Caspersen Falla var forspranget nok. På oppløpet klarte ikke Caspersen Falla å gjøre noe med den sterke svensken, og ble liggende bak ryggen, i samme spor som vinneren - før hun prøvde å bytte spor rett før mål, uten hell.

Weng ble nummer tre.

– Jeg er veldig fornøyd, jeg har aldri hatt så god åpning her før. Det var vanskelig å gå og mye snø, sporene ble borte, det var hardt og tungt. Men jeg synes dette var kjempeartig, sa Heidi Weng til NRK.

Bjørgen: – Vant mammaklassen



Caspersen Falla sikret seg finaleplass såvidt, da hun ble nummer tre i sitt semifinaleheat, men gikk videre på tid.

Det ble et bikkeslagsmål, sett med norske øyne, i den andre semifinalen da Marit Bjørgen, Weng og Ingvild Flugstad Østberg måtte kjempe om to plasser i finalen. Kun Weng klarte å gå videre etter å ha blitt nummer to bak russiske Yulia Belorukova. Flugstad Østberg kom på 3.plass, mens Bjørgen havnet langt bak i feltet i sitt verdenscupcomeback.

– Det er fint å være tilbake. Jeg tror jeg vant mammaklassen, sa Bjørgen til NRK.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var ikke rask nok i kvartfinalen, mens Ragnhild Haga var eneste norske utøver som ikke gikk videre fra prologen.

Sprint, kvinner Kuusamo:

1) Stina Nilsson, Sverige, 2) Maiken Caspersen Falla, Norge, 3) Heidi Weng, Norge, 4) Natalia Matveeva, Russland, 5) Krista Parmakoski, Finland, 6) Yulia Belorukova, Russland, 7) Ingvild Flugstad Østberg, Norge, 8) Laura Mononen, Finland, 9) Hanna Falk, Sverige, 10) Marit Bjørgen, Norge.

Øvrige norske: 30) Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Slått ut i prologen: 36) Ragnhild Haga.

