Helsetilsyn-konklusjon etter VG-avsløring: «Idrettshøgskolen brøt loven»

Norges idrettshøgskole (NIH) brøt helseforskningsloven i forbindelse med to prosjekter med idrettsutøvere i 2011 og 2012.

NTB melder at det kommer fram i et vedtak fra Helsetilsynet som gjelder prosjektene «Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting» og «Målemetoder for parasympatisk aktivitet».

Særlig førstnevnte prosjekt fikk oppmerksomhet i mediene i kjølvannet av dopingsaken mot langrennsløper Martin Johnsrud Sundby.

VG kunne i september i fjor avsløre at norsk idrett søkte etikkomiteen i Helse Sør-Øst om få utføre astmatester på norske langrennsutøvere – tester som allerede var gjennomført for en måned siden.

NIH og andre instanser i norsk idrett fikk kritikk for å teste astmamedisin på friske utøvere, og det viste seg også at de nevnte prosjektene ikke hadde nødvendig godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Dette er også en del av bakgrunnen for Helsetilsynets vedtak.

– Det er riktig at denne studien ikke er sendt til REK (etisk komité, journ. anm.). Det er en feil som ikke skulle blitt gjort, sa NIH-rektor Kari Bø til VG i september i fjor, og la til at de ikke hadde godkjenningen det hadde blitt hevdet var i orden:

– Nei, ikke for denne. Det ble sendt en søknad senere, som brukte samme metodologi, men det er riktig at dette er en feil. Det er bare å beklage fra Norges Idrettshøgskole sin side.

SUNDBY-SAKEN: Den voldsomme astma-debatten startet i kjøvannet av Martin Johnsrud Sundby-saken.

– Manglet forsvarlige rutiner

«Statens helsetilsyn har kommet til at begge forskningsprosjektene er omfattet av helseforskningslovens virkeområde, og at de manglet nødvendig forhåndsgodkjenninger fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), jf. helseforskningsloven § 9. Vi har videre kommet til at Norges idrettshøgskole har brutt hovedkravet til organisering av forskning i helseforskningsloven § 6, jf. forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning, og forsvarlighetskravet i helseforskningsloven § 5», skriver tilsynet.

Helsetilsynet mener videre at NIH har utsatt friske idrettsutøvere for risiko uten å forsikre seg om at man ville få forventet nytte av forskningsprosjektet. Det konkluderer også med at NIH «ikke har hatt forsvarlige rutiner som sikret at forskningsprosjektene fikk de nødvendige forhåndsgodkjenninger fra REK, eller avdekket at forskningsprosjektene ble igangsatt til tross for at det manglet forhåndsgodkjenning fra REK».

Må slette forskningsmateriale

Som følge av vedtaket blir Norges idrettshøgskole pålagt å destruere materialet, trekke tilbake artiklene som er publisert og stanse eventuell fortsatt forskning på materialet og publisering av artikler.

I september i fjor redegjorde NIH for sakens bakgrunn i en pressemelding. Der kommer det fram at NIH fikk medhold av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) i at REK skulle behandle søknaden om å starte forskningsprosjektene, men forskerne sendte aldri inn en ny søknad.

NIH beklaget dette og trakk artikkelen hvor det sto at studien var godkjent.

