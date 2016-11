Weng tror syk Bjørgen lo av nivået

Heidi Weng har ingen problemer med å bygge opp forventningene til Marit Bjørgens forventede langrennscomeback i morgen.

Jenta fra Enebakk viste at formen er god en uke før verdenscupstarten i finske Kuusamo. Hun ble nummer to under dagens 10 kilometer klassisk, bare 13,2 sekunder bak vinner Ingvild Flugstad Østberg.

Ned til Astrid Uhrenholdt Jacobsen på tredje var det nesten ett minutt. Men hvordan hadde resultatet blitt i dag med Marit Bjørgen på startstreken?

– Kanskje hun satt der hjemme og lo fordi det gikk sakte. Hun kommer til å gå fort. Jeg tror vi får se at gode, gamle Marit tilbake. Jeg synes hun har vist form og vært skummel i sommer og høst, sier Weng.

Bjørgen hadde pressetreff grytidlig fredag morgen. Hun er kanskje klar til skøytedistansen lørdag etter å ha slitt med en forkjølelse.

Siden hun meldte seg klar for trening igjen etter fødselen desember 2015 har comebacket i en ordentlig konkurranse blitt avlyst fire ganger (NM, Oslo skishow, Toppidrettsveka og Blinkfestivalen). Bjørgen har faktisk ikke gått et skirenn på over 600 dager.

Flugstad Østberg tror også hun hadde hadde blitt slått av Norges langrennsdronning fra 2014/2015-sesongen.

– Hun hadde vunnet. Hun har vært i god form og har vært sterk på alt hun har gjort. Jeg er sikker på at når hun stiller til start så er hun på et veldig høyt nivå, sier Østberg.

Nye regler ble trøbbel

For Weng ble dagen i dag mer trøblete. Hun ble nødt til å gjennomføre målinger før start. Nytt av året er nemlig reglene for å hindre at klassiskrenn blir rene stakekonkurranser. Et av grepene er at utøverne kun kan ha staver opp til 83 prosent av kroppshøyden.

Hun legger ikke skjul på at de nye reglene var synonymt med trøbbel før start. Hun var nemlig nødt til å måle seg, for på den måten å vise at stavlengden var korrekt og i henhold til reglene.

– Det kom jeg jo på etter hvert at jeg måtte gjøre. Det blir måling av staver både før start og i mål. Det er mye «rariteter» de finner på. Det er jo noe nytt så man må tenke seg om litt. Det er ikke bare-bare å gå skirenn, sier Weng før hun smilende slår fast:

– For Heidi Weng kan det bli litt mye av og til!