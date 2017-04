Weng sliter med motivasjonen etter supersesongen

Heidi Weng (25) orker ikke å starte oppkjøringen til OL-sesongen ennå.

Onsdag ble langrennslandslagene for OL-sesongen presentert. Til uken venter sesongens første landslagssamling. Heidi Weng vant Tour de Ski, verdenscupen sammenlagt og to VM-gull forrige sesong. Likevel, for første gang i karrieren har 25-åringen kjent på motivasjonsproblemer.

– Akkurat nå har jeg vært veldig dårlig på å evaluere og tenke fremover enn det jeg har vært før. Mange bruker april til å legge seg mål for neste sesong, men jeg har ikke hatt motivasjonen til å begynne helt på det, sier Weng til VG og fortsetter:

– Jeg har bare evaluerte litt hvordan forrige sesong gikk. Hvor jeg hadde de beste rennene mine, og hva jeg gjorde i forkant da. Men hvoran jeg skal bli det hakket enda bedre, det har jeg ikke tenkt på ennå. Jeg må ha litt mer fri, slappe av litt og være litt mer normal enn bare det å tenke på seg selv hele tiden.

GULLDAMER: De norske langrennsdamene vant VM-stafetten i Lahti. De svenske og finske damene klapper for fra vestre: Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Er det første gang du er så tappet for krefter etter en sesong?

– Ja, jeg tror egentlig det, for jeg har vært veldig motivert til å komme i gang med en gang før: Jeg har tenkt: Nå skal jeg gjøre det store. Men denne gangen har jeg trengt litt mer tid på meg, svarer Weng.

– Hva er grunnen til det?

– Jeg er fortsatt veldig ung. Men jeg vet ikke, det har bare vært sånn. Det er sikkert en gang for alle at man er mindre motivert enn andre ganger. Nå skal jeg bare bruke litt tid, og ha det litt mer gøy med vennene mine, svarer Weng.

Siden sesongen var over har hun vært i syden sammen med kjæresten og vært sammen med venner. Og hun har trent litt. 25-åringen fortalte i fjor sommer at hun var blitt kjæreste med Kjetil Nygaard, kjent fra NRK-showet Anno.

– Akkurat nå syns jeg det er veldig gøy å trene styrke, og det er vel egentlig det jeg har gjort i april. Kanskje jeg skal begynne med fitness isteden? sier Weng og smiler.

Kan hende hun ser mørkt på det



Langrennsløperne har rundt 200 reisedøgn i året. Verdenscupsesongen varer fra slutten av november til midten av mars. Det er under ti måneder til OL i Pyeongchang.

LANDSLAGSTRENER: Roar Hjelmeset og Heidi Weng snakker sammen under NM på ski på Lygna tidligere i år. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Landslagstrener Roar Hjelmeset lar Weng ta det med ro.

– Heidi var litt sånn i vinter og. Det svingte litt, sier Hjelmeset.

– Føler du det blinker noen varsellamper i forhold til motivasjonen?

– Det kan hende hun ser litt mørkt på det selv, men dette har jeg tro på at kommer til å gå helt fint. Snart er hun nok på hugget igjen, svarer Hjelmeset.

Håper lysten kommer



Selv om Marit Bjørgen ble VM-dronning med fire gull, så vant Weng verdenscupen sammenlagt og kan kalle seg verdens beste skiløper sesongen 2016/2017.

– Man går kanskje rundt med noen tanker om at det å være verdens beste skiløper skal være det morsomste som fins i verden. Så kan det være at når man er der, så var det ikke så morsomt som man trodde det skulle være, sier Hjelmeset til VG.

Han er klar på at det må ta den tiden det tar å finne gnisten igjen.

– Jeg er ikke noe superbekymret. I fjor syns hun at alle hadde kommet så godt i gang og hadde trent så godt, mens hun ikke hadde gjort noe som helst. Det syns hun var veldig umotiverende da. Jeg pusher henne ikke på. Det må ta den tiden det tar. Så må man bare håpe at det kommer litt lyst kommer smygende, sier Hjelmeset.

Torsdag og fredag er landslagsløperne i Oslo på oppdrag for sponsorene til skiforbundet.