Weng nekter å være ankervalg når det gjelder

Dagens kvinnestafett ble aldri spennende. Heidi Wengs ankeretappe ble en parademarsj, men det som for tiden er verdens beste langrennsløper vil ikke ha den jobben når det virkelig gjelder.

Det er nemlig svaret hun gir til NRK når hun blir spurt om oppgaven som ankerkvinne ga mersmak.

– Det var ikke skummelt når jentene gjorde en så god jobb. Da slapp jeg spurtoppgjør. I dag fikk jeg klappe publikum og det var veldig artig, sier Weng til kanalen.

Denne sesongen er det VM. Det er vanskelig å forstå Weng på noe annet vis enn at noen sisteetappe den 2. mars under mesterskapet ikke begeistrer stort. Kvinnestafetten er øvelsen som trolig er det aller sikreste gull-kortet til langrennsledelsen.

Luksusproblem



For den eneste «endringen» fra tidligere stafetter var at Marit Bjørgen i dag ble henvist til andre etappe, mens Weng fikk jobben med å sikre seieren på den siste.

Det norske laget viste at lagsammensetningen ikke har så mye å si. De andre nasjonene ble ydmyket i franske La Clusaz i dag. Men det kan bli langt tøffere når det står medaljer på spill. Det er kun én stafettkonkurranse igjen i verdenscupen i Ulrichehamn i Sverige før mesterskapet.

– Vi må se hvem som er i best slag. Vi har et luksusproblem. Det er mange av oss, i hvert fall tre, som kan gå en sånn sisteetappe. Det er ikke bare-bare å sette opp et lag, sier Ingvild Flugstad Østberg – som selv gikk en bunnsolid førsteetappe i klassisk – til VG.

Gjøvik-jenta forteller at Marit Bjørgen takler det helt fint å ikke få den gjeve jobben, men mener samtidig at det er noe veldig positivt ved at det norske laget har flere strenger å spille på.

– Så lurer de andre på vi gjør nå (inn mot VM). Det blir litt luring. Det er greit å gjøre de andre usikre på hvordan de skal sette opp laget, sier Østberg.

Føler Østberg og Weng er sterkere nå



Selv om det aldri ble den «testen» man kunne håpe på under dagens stafett, gjorde Weng ydmykelsen av de andre nasjonene enda verre etter å ha gjort unna sin etappe. Hun ble vekslet ut 40 sekunder foran Finland og Sverige. I mål var finnene 50 sekunder bak. Sverige tok tredjeplassen godt over minuttet bak det norske laget.

– For det første må man ha de fire som er i form og som er best der og da. Nå føler jeg absolutt at Heidi og Ingvild er sterkere i en spurt enn meg. For meg var det greit å gå den andre etappen i dag. Så får vi se hvordan det utvikler seg utover vinteren, sier Marit Bjørgen til VG.

36-åringen føler formen er stigende. Bjørgen sier hun har «fått tatt seg inn» etter Lillehammer-helgen hvor det resultatmessig gikk litt tråere enn vanlig, uten at det akkurat var kriseresultater.

– Nå ser jeg frem til å legge ned en god treningsperiode. Det har vært godt for meg foran mesterskap, sier Bjørgen, som ikke skal gå Tour de Ski denne sesongen.

Avgjort før ankeretappen



Ingvild Flugstad Østberg forteller at hun var meget nervøs før dagens stafett. Mest fordi hun ikke ville skuffe de tre andre på laget.

Det skulle vise seg at bekymringen var helt unødvendig. For Østberg åpnet dagens maktdemonstrasjon med å legge Sveits, Russland, Finland, Tyskland og Sverige så langt bak seg som det kanskje var mulig.

Allerede etter to kilometer var hun drøye ti sekunder foran. Da hun vekslet ut Marit Bjørgen til Norges andre etappe var det nesten et halvminutt ned til nærmeste utfordrer.

Bjørgen ønsket ikke å være så veldig mye dårligere. Rognes-jenta leverte en solid klassisketappe. Bjørgen sendte Ragnhild Haga ut på den tredje etappen med 52 sekunders forsprang.

Haga tapte noen små sekunder, men Heidi Weng var selvfølgelig aldri truet.

Dermed rundet de norske jentene av helgen i Frankrike på perfekt vis.